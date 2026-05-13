Clasie baalt en wil Ajax voorbij in Eredivisie: "Met alle respect"

AZ had dit seizoen moeten meestrijden om een plek die recht geeft op een direct ticket voor de Champions League. Dat stelt aanvoerder Jordy Clasie in Studio Oranje . Volgens hem lag de lat hoger en had het gat met de top kleiner moeten zijn. Voor komend seizoen richt AZ zich daarom nadrukkelijk op de tweede plaats en wil het in de pikorde ook Feyenoord, Ajax en FC Twente voorbijstreven.

Clasie schetst daarbij de huidige verhoudingen in de Eredivisie. "Nummer één is wel hoog, dat is wel duidelijk", vertelt Clasie tijdens Studio Oranje over de doelstelling van AZ voor het seizoen 2026/2027. "PSV staat momenteel wel boven de andere clubs." Zijn oude club Feyenoord voorbij steken is volgens hem een realistischer doel, evenals FC Twente en Ajax die ook hoger staan. "Met alle respect, maar als je ziet met hoeveel punten Feyenoord tweede is geworden... Dat is niet eerder voorgekomen."

Volgens de AZ-aanvoerder moet de ploeg vooral stappen zetten in de drukke periodes met Europese wedstrijden. "Als er mogelijkheden zijn om bovenaan aan te haken, op plek twee en drie, waarbij we als AZ de stap naar de Champions League kunnen maken, waardoor er meer inkomsten komen dan denk ik dat we structureel beter moeten gaan draaien en met name bij duels om de drie dagen."