Clasie looft oud-Ajax-aanvaller: "Hij is een fantastische spits"

Jordy Clasie staat aan de vooravond van een nieuw Europees avontuur met AZ. De 35-jarige middenvelder kijkt uit naar de wedstrijden in de Europa League, maar beseft ook dat de Alkmaarders voor een zware periode staan. De aanvoerder verwacht dat er goed moet worden omgegaan met de vele wedstrijden.

AZ komt dit seizoen uit op drie fronten en krijgt daardoor regelmatig een druk programma. Clasie weet dat hij op zijn leeftijd niet iedere wedstrijd kan spelen. "Met AZ strijden we altijd op drie fronten", zegt hij tegen Voetbal International. "Dan zal ik op mijn leeftijd niet het hele seizoen twee keer per week alles spelen. Daar moeten we een goede balans in aanbrengen. De ene keer zal ik het dubbele programma spelen, een andere keer sla ik misschien een wedstrijd over."

Het Europese schema brengt AZ onder meer naar Engeland. De eerste tegenstander is Sunderland. Dan krijgt de ploeg ook te maken met voormalig Ajax-spits Brian Brobbey. Brobbey kan rekenen op veel lof van Clasie. De spits maakte tijdens zijn periode bij Ajax al indruk op de middenvelder.