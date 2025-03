Clasie woedend na duel tegen Ajax: "Bij Brobbey fluit hij wel"

Jordy Clasie was na het gelijkspel tegen Ajax woedend over de rode kaart voor Alexandre Penetra. De aanvoerder van AZ vond de beslissing onbegrijpelijk en insinueerde zelfs dat zijn ploeg overwoog het veld te verlaten. "Ongelofelijk, echt bizar, serieus", foeterde Clasie na afloop. Volgens hem had scheidsrechter Dennis Higler de wedstrijd niet goed onder controle. "Maar goed, ik denk dat hij de hele wedstrijd er niet lekker in zat. Ik denk dat hij het zwaar vond, als je iets tegen hem zei op een normale manier mocht het niet, misschien stond hij onder hoogspanning."

De middenvelder benadrukte hoe gefrustreerd hij was. "Het is echt bizar," ging hij verder. "Hierna zei hij ook: ik heb een grote fout gemaakt. Het is echt schandalig dat voor deze dingen een tweede gele kaart wordt gegeven. Hij kan ook gewoon wachten, maar daar koop je niks voor. We zijn heel teleurgesteld dat het op deze manier moet gaan."

"Het is dood- en doodzonde dat de scheids niet zijn beste dag had. Bij Brobbey fluit hij wel voor dit soort momenten. Je mocht niks meer tegen hem zeggen, dus dat is jammer dat hij ons vandaag floot", zo sloot hij af bij ESPN.