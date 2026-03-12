Pelle Clement lyrisch: "Om te laten zien wat bij Ajax niet lukte"

Clement is lyrisch over de Haagse hoofdtrainer. "Ik heb anderhalf jaar met hem gewerkt, maar hij heeft het natuurlijk in meerdere periodes heel goed gedaan bij Sparta. Ik hoop dat hij een mooi nieuw podium krijgt, om te laten zien wat bij Ajax niet lukte", vertelt hij aan Voetbal International.

Steijn maakte de overstap naar Ajax, maar kon in Amsterdam niet slagen. "Ik weet niet of zo’n zelfde stap per se zou moeten, maar er zit natuurlijk genoeg tussen. Ik ben ervan overtuigd dat als Steijn met een betere selectie kan werken, dat er nog veel meer uit te halen is voor hem. Hij weet spelers hier echt te raken en heeft jeugdspelers doorontwikkeld. Dan denk ik dat hij dat ergens anders ook goed zou kunnen", besluit Clement.