Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Phillipe Clement naar Ajax? "Weinig om enthousiast over te worden"

Arthur
bron: 90 minutes
Philippe Clement
Philippe Clement Foto: © BSR Agency

De vermeende interesse van Ajax in Philippe Clement zorgt in België voor de nodige opwinding. In het Sporza-programma 90 minutes wordt besproken dat de 51-jarige coach een geschikte kandidaat zou zijn om de functie van de ontslagen John Heitinga over te nemen.

Vorige week meldde Het Laatste Nieuws dat Clement, die sinds zijn vertrek bij Rangers FC zonder club zit, op een verlanglijstje van Ajax zou staan. De Telegraaf schoof dat gerucht echter al snel terzijde. Toch wordt het bij 90 minutes besproken. Host Sam Kerkhofs vraagt: "Wat vinden we van dat idee?"

"Dat zou ik de max vinden," reageert Sporza-verslaggever Filip Joos. "Ik zou als Ajax dus voor Clement durven te gaan. Daar zie ik meer in dan in Ten Hag. Alleen is Ten Hag wel een keuze waarbij het stadion drie maanden lang zal denken dat het bestuur het goed heeft gedaan. Ze hebben hem bij Ajax heel hoog zitten. En dat wil een bestuur natuurlijk. Plus: Clement is een Belg. Maar stel u voor..."

Kerkhofs werpt op of Clement, die eerder ook bij Club Brugge en AS Monaco werkzaam was, überhaupt wel interesse zou hebben in het trainersvak in Amsterdam. "Want er is behalve Godts toch weinig om enthousiast van te worden bij Ajax?"

Ajax is nog steeds dringend op zoek naar een opvolger voor Heitinga. Ten Hag bedankte al, maar de naam van Paul Simonis, onlangs ontslagen bij VfL Wolfsburg, circuleert volgens bronnen nog steeds in de Johan Cruijff Arena.

