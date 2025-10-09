Clement neemt het op voor Heitinga: "Er is echt op ze ingehakt"

Pelle Clement springt in de bres voor zijn oud-trainer John Heitinga, die de laatste tijd flink onder vuur ligt bij Ajax. De middenvelder van Sparta Rotterdam, die in zijn tijd bij Jong Ajax onder Heitinga werkte, vindt de kritiek op zijn voormalige coach veel te fel.

"Ik vind het moeilijk om te zien hoe iedereen er zo bovenop springt als het slecht gaat", zegt Clement in gesprek met Voetbal International. "Er is echt op ze ingehakt, dat vind ik stijlloos. Het raakt me wel omdat ik daar ben opgegroeid en zo’n goede band had met de staf. Ik heb juist ervaren dat ze heel veel kwaliteiten hebben."

Clement speelde tussen 2015 en 2017 onder Heitinga en Marcel Keizer bij Jong Ajax en bewaart warme herinneringen aan die periode. "We hadden een fantastisch jaar, ik heb daar heel goede herinneringen aan. Natuurlijk is het bij Ajax nu een andere druk, maar ik weet hoe goed ze zijn. Het doet pijn om te zien dat er zo met hen wordt omgegaan."