Geschreven door Jordi Smit 15 dec 2020 om 17:12

© Proshots

Ajax won zaterdagavond afgetekend met 4-0 van PEC Zwolle en tankte zo vertrouwen richting de komende weken. Bij de bezoekers viel Pelle Clement in, die een aantal jaren geleden nog zélf in het rood-wit liep. In gesprek met De Stentor ging hij in op die periode.

Clement doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdammers en sloot in 2015 aan bij Jong Ajax, waardoor hij dichtbij het eerste elftal kwam. Mede door een slepende blessure lukte het hem echter niet om definitief aan te haken. Daarom vertrok hij in 2017 naar Reading, waarna hij in de winterstop van 2019 naar Zwolle verhuisde. “Soms denk ik weleens: wat als ik eind 2016 niet die liesbreuk had gehad waardoor ik er vijf maanden uit lag? Wat zou er dan gebeurd zijn?”, reageert Clement, die tot 4 duels in Ajax 1 kwam.

Desondanks geniet de geboren Amsterdammer nog altijd optimaal van zijn loopbaan als speler. “Het loopt zoals het loopt. Al schiet het weleens door mijn hoofd. Zo van: hier had ik kunnen staan. Het is niet zo dat ik technische kwaliteiten van de Ajax-school niet beheers. Het is, mede door die blessure, alleen net niet op zijn plek gevallen. Dat is natuurlijk jammer. Maar goed, ik kan wel zeggen dat ik vier duels voor Ajax heb gespeeld. En daar ben ik heel trots op.”