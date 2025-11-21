Kick-off Podcast
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Clint Leemans vergelijkt PSV met Ajax: "Dat vind ik bijzonder"

Stefan
Clint Leemans
Clint Leemans Foto: © BSR Agency

Clint Leemans neemt het zaterdagavond met NAC Breda op tegen PSV. De oud-speler van de Eindhovenaren heeft nog altijd warme gevoelens voor de club en vergelijkt PSV met Ajax.

Zo mag PSV 32 wedstrijden per jaar winnen van Leemans, maar niet van NAC Breda. "Zo hoort het toch gewoon, als sportman? Bij NAC voel ik dat vertrouwen honderd procent en iedereen bij PSV snapt dat heus wel en zou niet anders willen", vertelt Leemans in het Eindhovens Dagblad. "Ja, dit hoort erbij. Het is de vijfde keer al dat ik tegen de club speel, dus het voelt steeds minder gek."

"Vorig jaar versloegen we Ajax in Breda en hielden we Feyenoord op een 0-0", weet hij zich vervolgens te herinneren. "PSV was toen heel sterk tegen ons, maar ook zij hebben dit seizoen zwakke momenten gekend. Als zij zaterdag niet op hun allerbeste niveau acteren, kan er heel veel."

"Ik heb er twaalf jaar in de jeugd gespeeld en ben de trainers en directeuren dankbaar. Phillip Cocu en Marcel Brands gaven me belangrijke aanwijzingen en ik kijk met een warm gevoel terug. De rust die PSV altijd uitstraalt, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld Ajax, vind ik heel bijzonder. De mensen die er werken, hebben in alles een hoog niveau", aldus Leemans.

