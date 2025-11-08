Kick-off
'Naam De Boer zingt rond bij Ajax': "Zou ik heel plausibel vinden"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Club Ajax door de mangel': "Iedereen is een incapabele prutser"

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
De Johan Cruijff ArenA
De Johan Cruijff ArenA Foto: © Orange Pictures

Sjoerd Mossou heeft in zijn column voor het Algemeen Dagblad opnieuw fel uitgehaald naar Ajax. Volgens hem lijdt de club en zijn achterban aan “een zeldzame vorm van Gilles de la Tourette”, waarbij iedereen woedend het stadion uit wordt gejaagd.

Donderdag besloot Ajax dat de pijnlijke 0-3 nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League de druppel was: John Heitinga moest vertrekken. Dat deed Mossou terugdenken aan een situatie van twee jaar geleden.

"In het uitvak van Ajax werden allemaal spandoeken in de lucht gehouden, waarop stond dat zo’n beetje iedereen in de Raad van Commissarissen moest 'oprotten'. Jan van Halst moest wijken, Maurits Hendriks kon de pleuris krijgen, maar ook een zekere Georgette Schlick en Annette Mosman moesten als de wiedeweerga opsodemieteren."

Twee jaar later trekt Mossou een scherpe conclusie: "De club en zijn achterban lijden aan een zeldzame vorm van Gilles de la Tourette, waarbij alles en iedereen woedend het stadion uit wordt gejaagd."

"Iedereen is een klootzak. Iedereen is gek. Iedereen is een incapabele prutser", vervolgt hij cynisch. "Van Francesco Farioli tot Annette Mosman, van Johnny Heitinga tot Georgette Schlick: het maakt bij Ajax niet zoveel uit wat je doet of wat je zegt of wat je kunt. Veel belangrijker is dat je opflikkert, oppleurt en aftaait – en snel een beetje."

Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Fred Grim

Grim langer door als trainer? "Zeker weet je het nooit bij Ajax"

0
Johan Derksen

Derksen verklapt: "Zij was eerste grote liefde van Johan Cruijff"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Derksen verklapt: "Zij was eerste grote liefde van Johan Cruijff"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd