'Club Ajax door de mangel': "Iedereen is een incapabele prutser"

Sjoerd Mossou heeft in zijn column voor het Algemeen Dagblad opnieuw fel uitgehaald naar Ajax. Volgens hem lijdt de club en zijn achterban aan “een zeldzame vorm van Gilles de la Tourette”, waarbij iedereen woedend het stadion uit wordt gejaagd.

Donderdag besloot Ajax dat de pijnlijke 0-3 nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League de druppel was: John Heitinga moest vertrekken. Dat deed Mossou terugdenken aan een situatie van twee jaar geleden.

"In het uitvak van Ajax werden allemaal spandoeken in de lucht gehouden, waarop stond dat zo’n beetje iedereen in de Raad van Commissarissen moest 'oprotten'. Jan van Halst moest wijken, Maurits Hendriks kon de pleuris krijgen, maar ook een zekere Georgette Schlick en Annette Mosman moesten als de wiedeweerga opsodemieteren."

Twee jaar later trekt Mossou een scherpe conclusie: "De club en zijn achterban lijden aan een zeldzame vorm van Gilles de la Tourette, waarbij alles en iedereen woedend het stadion uit wordt gejaagd."

"Iedereen is een klootzak. Iedereen is gek. Iedereen is een incapabele prutser", vervolgt hij cynisch. "Van Francesco Farioli tot Annette Mosman, van Johnny Heitinga tot Georgette Schlick: het maakt bij Ajax niet zoveel uit wat je doet of wat je zegt of wat je kunt. Veel belangrijker is dat je opflikkert, oppleurt en aftaait – en snel een beetje."