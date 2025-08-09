TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax historie & oud-spelers

Club Brugge hoopt op Carlos Forbs: "Hij kan het verschil maken"

Stefan
Carlos Forbs
Carlos Forbs Foto: © Pro Shots

Carlos Forbs wist maar weinig potten te breken bij Ajax, maar verdiende deze zomer toch een fraaie transfer. Hij vertrok naar Club Brugge en in België zijn de verwachtingen hooggespannen.

Frank Boeckx stond zelf onder de lat bij clubs als RSC Anderlecht en Antwerp FC, maar werkt tegenwoordig als analist. Hij geeft aan dat Club Brugge toe is aan een 'echte winger', aangezien Hugo Vetlesen van nature een middenvelder is. Hij werd tijdens het kwalificatieduel voor de Champions League tegen RB Salzburg opgesteld als rechtsbuiten.

"Van rechts komt er te weinig dreiging", stelt Boeckx, geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Hopelijk is Forbs fit voor de terugmatch. Hij kan het verschil maken met zijn snelheid en een individuele actie, zeker nu Salzburg moet komen", aldus de voormalig doelman.

