'Club Brugge meldt zich voor Ajacied van ruim 9 miljoen euro'

Club Brugge heeft de interesse in Dies Janse nog altijd niet laten varen. Volgens Het Laatste Nieuws blijft de Belgische topclub rekenen op de komst van de twintigjarige verdediger van Ajax, ondanks dat het de afgelopen weken opvallend stil bleef rond een mogelijke transfer.

Eind april werd bekend dat Club Brugge zich concreet had gemeld voor de Nederlandse jeugdinternational. Daarna verdwenen de berichten over de belangstelling grotendeels naar de achtergrond, maar volgens de Belgische krant is de interesse nog steeds springlevend.

Normaal gesproken sluit Janse zich binnen afzienbare tijd weer aan bij Ajax voor de start van de voorbereiding op het seizoen 2026/27. Toch lijkt een vertrek uit Amsterdam nog altijd een serieuze optie. Club Brugge zou vertrouwen hebben in een goede afloop en naar verluidt over sterke troeven beschikken om de verdediger te overtuigen.

De vraagprijs voor Janse zou rond de negen miljoen euro liggen. Daarmee staat de talentvolle linkspoot voor een belangrijke keuze: een overstap naar Club Brugge maken of proberen zich alsnog in de plannen van Ajax te spelen tijdens het komende seizoen, hetgeen niet ondenkbaar is.