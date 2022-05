Geschreven door Idse Geurts 20 mei 2022 om 12:05

Nu Alfred Schreuder de nieuwe coach van Ajax wordt, gaan er logischerwijs ook geruchten rond over mogelijke transfers van Club Brugge-spelers naar Ajax. Een van deze spelers is Hans Vanaken. In gesprek met Eleven Insiders laat Vanaken weten dat hij een transfer naar Ajax in elk geval wel ziet zitten.

Bij Club Brugge is Vanaken al jaren een van de steunpilaren binnen het elftal. De negentienvoudig Belgisch international won meerdere prijzen met Club Brugge, en kreeg ook drie keer de prijs voor beste speler in de Belgische competitie. Hoewel Vanaken dus onlosmakelijk verbonden lijkt te zijn met Brugge, klinkt een transfer naar Ajax hem goed in de oren. “Als Ajax komt? Dan is het wel iets om over na te denken ja. De geschiedenis van Ajax en het spel dat ze spelen, ik denk dat dit mij wel moet liggen”, stelt de middenvelder.

De aanwezigheid van Schreuder bij Ajax zorgt ook voor enthousiasme bij Vanaken. “Ik heb de trainer nu een half jaar gehad en ik vond het echt heel fijn werken met hem. Ik vind het ook oprecht jammer dat hij vertrekt, ik zou graag langer met hem gewerkt hebben”, laat Vanaken optekenen. “Zijn idee van voetbal en zijn idee om het spel te spelen vind ik heel leuk, zijn trainingen vind ik heel fijn. En als mens daarbuiten, gewoon heel menselijk”, besluit de Belg.

Ook Schreuder liet doorschemeren dat hij een hernieuwde samenwerking met Vanaken wel ziet zitten. “Hans is een topspeler, Hans kan qua voetbal honderd procent bij Ajax spelen”, liet Schreuder weten tegenover Het Parool. Er lijkt dus best een kans in te zitten dat Vanaken deze zomer een transfer naar Amsterdam maakt.