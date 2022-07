Geschreven door Idse Geurts 04 jul 2022 om 11:07

Er bestaat een grote mogelijkheid dat Mohamed Daramy Ajax deze zomer op huurbasis gaat verlaten. Onder andere Club Brugge is geïnteresseerd in de diensten van de aanvaller. Ook Ajax lijkt open te staan voor een verhuurperiode van Daramy. In Amsterdam lijkt de Deen immers niet te hoeven rekenen op veel speelminuten.

Darmay kwam vorige zomer voor twaalf miljoen euro over van FC Kopenhagen. Met deze deal troefde Ajax ook Club Brugge af. De Belgische topclub is echter nog steeds gecharmeerd van de aanvaller en zou hem graag willen toevoegen aan de selectie voor aankomend seizoen. Naar verluidt krijgt Daramy echter nog wel een kans om zich te laten zien bij Ajax. Als de aanvaller tijdens de voorbereiding indruk maakt op Alfred Schreuder kunnen zijn kansen in Amsterdam ineens snel groter worden.

Vorig seizoen speelde Daramy twaalf wedstrijden in het eerste elftal van Ajax. Het ging hier echter altijd om invalbeurten. Hierin kwam de aanvaller één keer tot scoren. De rest van zijn wedstrijden speelde Daramy bij Jong Ajax. Aankomend seizoen lijken er ook niet veel speelminuten voor de Deen in te zitten. Normaal gesproken krijgen Dusan Tadic en Antony de voorkeur op de flanken. Ook werd maandagochtend bekend dat Steven Bergwijn waarschijnlijk naar Ajax trekt. Hierdoor krijgt Daramy er nog een geduchte concurrent bij.