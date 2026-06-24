'Club Brugge wil Ajax aftroeven in strijd om ervaren doelman'

Club Brugge hoopt deze transferperiode een grote slag te slaan op de Europese transfermarkt. De Belgische grootmacht heeft zich officieel gemengd in de strijd om Yann Sommer, die ook al geruime tijd hoog op het verlanglijstje van Ajax staat. Dat meldt Het Laatste Nieuws op woensdag. De 37-jarige Zwitserse doelman is na een succesvolle periode bij Internazionale transfervrij en kan de overstap naar de Benelux maken.

Achter de schermen is de club uit Brugge druk bezig met de langetermijnplanning onder de lat. Nu de club zoekt naar een geschikte opvolger voor Simon Mignolet, is de ervaren Sommer in beeld gekomen. Volgens het Vlaamse medium zijn de eerste contacten tussen de club en de routinier inmiddels gelegd en staat de keeper niet onwelwillend tegenover een Belgisch avontuur. HLN meldt dat de sluitpost 'oren heeft naar een passage in Brugge'.

Hoewel de werkgever van de Nederlandse spelers Björn Meijer en Ludovit Reis inmiddels serieus werk maakt van de komst van de Zwitser, is de concurrentie moordend. Ajax wordt immers al wekenlang nadrukkelijk gelinkt aan de sluitpost, waardoor een heuse transfersoap dreigt te ontstaan. De krant schrijft dat Club Brugge 'hardop mag dromen' van de komst van de sluitpost, al blijft de club realistisch omdat er 'vanzelfsprekend andere gegadigden zijn'.