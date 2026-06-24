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'Club Brugge wil Ajax aftroeven in strijd om ervaren doelman'

Amber
bron: Het Laatste Nieuws
Yann Sommer
Yann Sommer Foto: © Pro Shots

Club Brugge hoopt deze transferperiode een grote slag te slaan op de Europese transfermarkt. De Belgische grootmacht heeft zich officieel gemengd in de strijd om Yann Sommer, die ook al geruime tijd hoog op het verlanglijstje van Ajax staat. Dat meldt Het Laatste Nieuws op woensdag. De 37-jarige Zwitserse doelman is na een succesvolle periode bij Internazionale transfervrij en kan de overstap naar de Benelux maken.

Achter de schermen is de club uit Brugge druk bezig met de langetermijnplanning onder de lat. Nu de club zoekt naar een geschikte opvolger voor Simon Mignolet, is de ervaren Sommer in beeld gekomen. Volgens het Vlaamse medium zijn de eerste contacten tussen de club en de routinier inmiddels gelegd en staat de keeper niet onwelwillend tegenover een Belgisch avontuur. HLN meldt dat de sluitpost 'oren heeft naar een passage in Brugge'.

Hoewel de werkgever van de Nederlandse spelers Björn Meijer en Ludovit Reis inmiddels serieus werk maakt van de komst van de Zwitser, is de concurrentie moordend. Ajax wordt immers al wekenlang nadrukkelijk gelinkt aan de sluitpost, waardoor een heuse transfersoap dreigt te ontstaan. De krant schrijft dat Club Brugge 'hardop mag dromen' van de komst van de sluitpost, al blijft de club realistisch omdat er 'vanzelfsprekend andere gegadigden zijn'.

Toch heeft de Belgische topclub een gigantisch voordeel in handen ten opzichte van de Amsterdammers: het sportieve perspectief. Waar Ajax zich via de play-offs moest zien te kwalificeren voor de voorrondes van de Conference League, is Club Brugge al direct verzekerd van een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Dit miljardenbal zou voor Sommer weleens de doorslaggevende factor kunnen zijn om voor België te kiezen.

Mocht Club Brugge de Amsterdammers inderdaad definitief weten af te troeven, dan is de toon in Vlaanderen alvast gezet. De komst van Sommer naar het Jan Breydelstadion wordt door HLN nu al bestempeld als 'een stunt van jewelste'.

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