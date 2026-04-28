'Club Brugge zet Janse bovenaan wensenlijstje na miljoenentransfer'
Club Brugge richt komende transferzomer alle pijlen op Dies Janse. Dat schrijft de transferjournalist Sacha Tavolieri.
De verdediger van Ajax maakt dit seizoen indruk op huurbasis bij FC Groningen. Het levert hem serieuze interesse van Club Brugge op. Eerder klonken er ook al geluiden dat de Jong Oranje-international wel oren heeft naar de overstap naar België.
Club Brugge neemt komende zomer afscheid van sterkhouder Joel Ordóñez. Volgens de Ecuadoraanse krant Diario Extra is de verdediger op weg naar Juventus, dat veertig miljoen euro wil betalen. Dat laat een gat in de verdediging.
Janse zou helemaal bovenaan het lijstje van Blauw-Zwart staan voor komende zomer. De jonge verdediger ligt nog tot medio 2029 vast bij Ajax.
