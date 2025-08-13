Club-fans lachen Ajacieden uit omtrent Forbs: "Wat denken ze?"

Bij Club Brugge is men lyrisch over Carlos Forbs. Belgische voetbalfans snappen niet hoe de Portugese buitenspeler bij Ajax amper positief heeft kunnen bijdragen.

Forbs kwam in 2023 voor veertien miljoen euro over van Manchester City. Na een matig jaar bij Ajax werd hij gestald bij Wolverhampton Wanderers, waar hij ook geen potten wist te breken. Ajax nam haar verlies en verkocht de aanvaller voor zes miljoen aan Club Brugge.

In België is men na enkele duels al enorm gecharmeerd van de Portugees. Tegen Mechelen gaf hij bij zijn eerste invalbeurt een assist, en bij zijn eerste basisplek tegen RB Salzburg kwam Forbs zelfs tot scoren. Belgische fans zijn lyrisch.

"Club dat werd uitgelachen door Ajax en haar supporters met de transfers van Lang en Forbs. Wie zijn ze? Wat denken ze? Wat doen ze?", schrijft een fan. "HAHAHAHAH die hollandertjes kennen toch niets van dit spelletje. Wat een leuke speler is Carlos Forbs", schrijft een ander.

Weer een ander is ook erg enthousiast. "Over-verdiende zege voor Club Brugge. Carlos Forbs was bij momenten ongrijpbaar. Heerlijke binnenkomer voor die jongen!"