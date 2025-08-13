Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Club-fans lachen Ajacieden uit omtrent Forbs: "Wat denken ze?"

Rik Engelbertink
bron: X (voorheen Twitter)
Carlos Forbs namens Club Brugge
Carlos Forbs namens Club Brugge Foto: © Pro Shots

Bij Club Brugge is men lyrisch over Carlos Forbs. Belgische voetbalfans snappen niet hoe de Portugese buitenspeler bij Ajax amper positief heeft kunnen bijdragen.

Forbs kwam in 2023 voor veertien miljoen euro over van Manchester City. Na een matig jaar bij Ajax werd hij gestald bij Wolverhampton Wanderers, waar hij ook geen potten wist te breken. Ajax nam haar verlies en verkocht de aanvaller voor zes miljoen aan Club Brugge.

In België is men na enkele duels al enorm gecharmeerd van de Portugees. Tegen Mechelen gaf hij bij zijn eerste invalbeurt een assist, en bij zijn eerste basisplek tegen RB Salzburg kwam Forbs zelfs tot scoren. Belgische fans zijn lyrisch.

"Club dat werd uitgelachen door Ajax en haar supporters met de transfers van Lang en Forbs. Wie zijn ze? Wat denken ze? Wat doen ze?", schrijft een fan. "HAHAHAHAH die hollandertjes kennen toch niets van dit spelletje. Wat een leuke speler is Carlos Forbs", schrijft een ander.

Weer een ander is ook erg enthousiast. "Over-verdiende zege voor Club Brugge. Carlos Forbs was bij momenten ongrijpbaar. Heerlijke binnenkomer voor die jongen!"

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena

Heitinga 'waardeloos' in intverviews: "Ondermaats, hij zegt niks"

0
Oscar Gloukh in het veld

Gloukh een solist? "Geen teamplayer. Hij had niet veel vrienden"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Carlos Forbs
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd