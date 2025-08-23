Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Club meldde zich voor Ajacied; Kroes stond open voor verkoop'

Joram
bron: Voetbal International
Alex Kroes kijkt rond
Alex Kroes kijkt rond Foto: © Pro Shots

Ajax had aan het begin van de transferperiode de kans om Bertrand Traoré te verkopen. Dat meldt clubwatcher Tim van Duijn van Voetbal International bij Kale en Kokkie van AT5.

Een club meldde zich bij Ajax voor de aanvaller, maar de deal ketste af. Van Duijn licht het contact in juli tussen Traoré, Ajax en de geïnteresseerde club toe: "Zo’n anderhalve maand geleden heeft zich een club voor Traoré gemeld. Ajax stond daar ook best voor open."

"Alleen wilde Alex Kroes een transfersom ontvangen, terwijl die club hem gratis wilde overnemen. Daar zit je wel mee. Hij heeft ook geen heel slecht jaar gehad als je naar de cijfers kijkt", zo besluit Ajax-watcher Tim van Duijn. Traoré speelde afgelopen seizoen 49 wedstrijden voor Ajax, waarin hij tien keer scoorde en acht assists gaf.

Zet in op Ajax tegen Heracles Almelo!

Ajax speelt zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Mika Godts

Sacha Tavolieri komt met nieuws over Ajax-aanvaller Mika Godts

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Fenerbahçe trekt Álvarez aan, koopoptie van zo'n 22 miljoen euro

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Bertrand Traoré Alex Kroes
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd