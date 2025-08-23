'Club meldde zich voor Ajacied; Kroes stond open voor verkoop'

Ajax had aan het begin van de transferperiode de kans om Bertrand Traoré te verkopen. Dat meldt clubwatcher Tim van Duijn van Voetbal International bij Kale en Kokkie van AT5.

Een club meldde zich bij Ajax voor de aanvaller, maar de deal ketste af. Van Duijn licht het contact in juli tussen Traoré, Ajax en de geïnteresseerde club toe: "Zo’n anderhalve maand geleden heeft zich een club voor Traoré gemeld. Ajax stond daar ook best voor open."

"Alleen wilde Alex Kroes een transfersom ontvangen, terwijl die club hem gratis wilde overnemen. Daar zit je wel mee. Hij heeft ook geen heel slecht jaar gehad als je naar de cijfers kijkt", zo besluit Ajax-watcher Tim van Duijn. Traoré speelde afgelopen seizoen 49 wedstrijden voor Ajax, waarin hij tien keer scoorde en acht assists gaf.