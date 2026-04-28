'Club moet de knip trekken: dit bedrag verlangt Ajax voor Janse'

Club Brugge wil zich komende zomer versterken met Dies Janse. De verdediger speelt momenteel op huurbasis voor FC Groningen, waar hij een goede ontwikkeling doormaakt. En dus wil Ajax de nodige miljoenen zien bij een definitieve transfer.

Het Belgische medium Het Laatste Nieuws weet namelijk te melden dat Ajax zo'n acht miljoen euro zou willen vangen voor Janse. "Al valt nog af te wachten of Club daadwerkelijk die som op tafel zal moeten leggen", zo valt te lezen.

Bij Club Brugge lijkt Joel Ordóñez voor een vertrek te staan, waardoor Janse op de blauw-zwarte radar lijkt te zijn verschenen. Tot dusver speelde de verdediger 29 officiële wedstrijden voor FC Groningen, waarin hij twee keer scoorde. In het eerste elftal van Ajax staat de teller op zes officiële wedstrijden. Hierin wist hij nog niet te scoren.