'Club moet de knip trekken: dit bedrag verlangt Ajax voor Janse'
Club Brugge wil zich komende zomer versterken met Dies Janse. De verdediger speelt momenteel op huurbasis voor FC Groningen, waar hij een goede ontwikkeling doormaakt. En dus wil Ajax de nodige miljoenen zien bij een definitieve transfer.
Het Belgische medium Het Laatste Nieuws weet namelijk te melden dat Ajax zo'n acht miljoen euro zou willen vangen voor Janse. "Al valt nog af te wachten of Club daadwerkelijk die som op tafel zal moeten leggen", zo valt te lezen.
Bij Club Brugge lijkt Joel Ordóñez voor een vertrek te staan, waardoor Janse op de blauw-zwarte radar lijkt te zijn verschenen. Tot dusver speelde de verdediger 29 officiële wedstrijden voor FC Groningen, waarin hij twee keer scoorde. In het eerste elftal van Ajax staat de teller op zes officiële wedstrijden. Hierin wist hij nog niet te scoren.
Bendeguz Kovacs weggestuurd bij Ajax: "Wie durft zich te melden?"
'Club moet de knip trekken: dit bedrag verlangt Ajax voor Janse'
Kenneth Perez zet vraagtekens bij Godts: "Ik zou niet weten hoe"
Driessen wijst absolute Ajax-uitblinker aan: "Eredivisie ontgroeid"
KNVB vreest: "Dan wordt de competitie mogelijk niet uitgespeeld"
'FC Barcelona, Arsenal en Chelsea op de tribune voor Ajacied'
Sneijder verschijnt als 'Prins Pils' in bekend tv-programma
Geen grote zorgen om afwezige Ajacied: "Werkt binnen aan herstel"
Driessen haalt uit: "Die gooien zich helemaal vol in Spanje"
Twee Ajacieden ontbreken op open training richting duel met PSV
Mika Godts krijgt transferadvies: "Vijftig of zestig miljoen"
'Ajax houdt interesse in Spanjaard (24), concurrentie moordend'
'Club Brugge aast op Dies Janse na transfer van 40 miljoen euro'
Ajax legt talent vast: "We hebben vertrouwen in een mooie toekomst"
Ajax-erehaag voor PSV? "Kunt het niet maken om het niet te doen"
Hans Kraaij junior duidelijk: "Hij is denk ik geschikt voor Ajax"
Aad de Mos kijkt vooruit op Ajax-PSV: "Vind Ajax niet zo stabiel"
Valentijn Driessen: "Ajax vond het prima en gooide de boel dicht"
Driessen kritisch op Ajax: "Hun schuld dat NEC straks derde wordt"
Van de Kerkhof boos: "Laat hem zich lekker bezighouden met Ajax"
Kenneth Perez over uitblinker: "Reden waarom je naar Ajax kijkt"
Twee Ajax-spelers in Elftal van de Week na 0-2 zege op NAC Breda
Toptalent solliciteert bij Ajax en PSV: "Als het aan mij ligt.."
Godts reageert op stijgend prijskaartje: "75 miljoen? Ja, prima!"
Ajacied irriteert Van Hanegem: "Als ik PSV'er was, zou ik dat zeggen"
Kist vreest voor transfer Ajacied: "Hij zal niet te houden zijn"
KNVB wijst scheidsrechter aan voor topper tussen Ajax en PSV
'Cruijff wil Kluivert naar Ajax gaan halen': "Komend seizoen"
Perez twijfelt over toekomst Ajacied: "Dat biedt 0,0 garantie"
Grootfaam ging van Ajax naar Feyenoord: "Dit ventje weet nu..."