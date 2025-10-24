Club rekent niet op snelle exit 'Ajax-target': "Verwacht ik niet"

Baouf werd onlangs wereldkampioen met Marokko Onder 20 en maakte daar veel indruk. Volgens Soccernews staat de negentienjarige verdediger er ook goed op bij de Nederlandse topclubs.

Eerder deze week gaf SC Cambuur-technisch manager Lars Lambooij nog aan dat hij niet rekent op een winters vertrek. "Zeg nooit, nooit. Een goed bod is lastig te weigeren. Maar ik verwacht niet dat hij tijdens de winter vertrekt", laat hij weten aan de Leeuwarder Courant. Verkopen en terughuren tot het einde van het seizoen zou ook een optie kunnen worden. "Eén ding is zeker: zijn missie is met Cambuur te promoveren naar de eredivisie. Om het geloof dat wij in hem hebben getoond, de kans die wij hebben gegeven, terug te betalen."