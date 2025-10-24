Meer dan Voetbal
Heitinga genoemd als 'favoriete trainer': "Hij kan dat allemaal"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Club rekent niet op snelle exit 'Ajax-target': "Verwacht ik niet"

Max
bron: Leeuwarder Courant
Ismaël Baouf
Ismaël Baouf Foto: © Pro Shots

SC Cambuur gaat er niet vanuit dat Ismaël Baouf deze winter vertrekt. De talentvolle verdediger zou op de radar staan bij Ajax, Feyenoord en PSV. 

Ismaël Baouf
'Ajax volgt wereldkampioen': "Ze zitten al op het vinkentouw" Lees ook

Baouf werd onlangs wereldkampioen met Marokko Onder 20 en maakte daar veel indruk. Volgens Soccernews staat de negentienjarige verdediger er ook goed op bij de Nederlandse topclubs. 

Eerder deze week gaf SC Cambuur-technisch manager Lars Lambooij nog aan dat hij niet rekent op een winters vertrek. "Zeg nooit, nooit. Een goed bod is lastig te weigeren. Maar ik verwacht niet dat hij tijdens de winter vertrekt", laat hij weten aan de Leeuwarder Courant. Verkopen en terughuren tot het einde van het seizoen zou ook een optie kunnen worden. "Eén ding is zeker: zijn missie is met Cambuur te promoveren naar de eredivisie. Om het geloof dat wij in hem hebben getoond, de kans die wij hebben gegeven, terug te betalen."

Gerelateerd:
John Heitinga

Heitinga genoemd als 'favoriete trainer': "Hij kan dat allemaal"

0
Andy van der Meijde met Melisa

Andy van der Meijde onthult: "Ik heb 11 miljoen euro opgemaakt"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

René van der Gijp lacht om oud-Ajacied: "Het is ook een gedoe"

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt kritiek: "Het is niet leuk als hij zo doordraait"

0
John Heitinga tijdens het uitduel van Ajax bij Chelsea

'Heitinga krijgt advies': "Dan komen spelers meer in hun kracht"

0
Kenneth Taylor pakt rood tegen Chelsea

Taylor krijgt steun na rood: "Dan ben je tegenwoordig de pineut"

0
Kik Pierie namens Excelsior

Pierie kreeg negatieve reacties vanwege stoppen: "Begrijp ik ook"

0
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd