'Club uit Engeland toont concrete interesse in Sivert Mannsverk'

Sivert Mannsverk lijkt op korte termijn te vertrekken bij Ajax. Volgens Voetbal International is er concreet interesse vanuit Engeland, al is de naam van de geïnteresseerde club nog niet bekend.

De 23-jarige Noor, die in 2023 voor zes miljoen euro werd overgenomen van Molde FK, komt niet voor in de plannen van Ajax. Onder zowel Francesco Farioli als John Heitinga kreeg de middenvelder weinig tot geen speeltijd. Na een blessure en een huurperiode bij Cardiff City is hij nu terug in Amsterdam, maar ingedeeld in de zogenoemde ‘tweede kleedkamer’.

Ajax wil afscheid nemen van Mannsverk om ruimte te creëren in het salarishuis. De verwachting is dat hij deze zomer nog vertrekt, ondanks een contract dat loopt tot medio 2028.