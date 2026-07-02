'Club uit Eredivisie verrast en strikt 42-jarige Remko Pasveer'
FC Twente zou in de zoektocht naar versterkingen zijn uitgekomen bij Remko Pasveer. De doelman is momenteel transfervrij en zou de nodige ervaring aan de Enschedese selectie moeten toevoegen.
"Remko Pasveer is onderweg naar Enschede om daar 3e/4e doelman te worden bij FC Twente", zo schrijft @WFCGRONINGEN op X. "De 42-jarige keeper is transfervrij na zijn avontuur bij Heracles en Ajax de afgelopen jaren. Erik ten Hag kent hem goed uit zijn tijd in Amsterdam", aldus het account.
Ook Soccernews maakt melding van de transfer van Pasveer. In Enschede zou hij de derde doelman. Daarnaast krijgt hij een rol als assistent-keeperstrainer. Pasveer begon zijn carrière bij FC Twente, waar hij tussen 2003 en 2006 reservedoelman was. Daarna keepte hij bij Heracles Almelo, Go Ahead Eagles, PSV, Vitesse, Ajax en wederom Heracles.
'Club uit Eredivisie verrast en strikt 42-jarige Remko Pasveer'
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