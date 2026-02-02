Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Club uit Eredivisie wil verdediger Gerald Alders huren van Ajax'

Amber
bron: De Telegraaf
Gerald Alders
Gerald Alders Foto: © Pro Shots

Ajax lijkt op korte termijn nog tijdelijk afscheid te nemen van Gerald Alders. Telstar wil de verdediger huren, zo meldt De Telegraaf maandagavond.

De club uit Velsen-Zuid maakt werk van Alders en hoopt voor de sluiting van de window overeenstemming te bereiken over het huren van de verdediger. De 20-jarige Alders speelde dit seizoen tot dusver vijf duels voor het eerste elftal van Ajax, waarvan drie in de competitie.

Vorig seizoen werd Alders verhuurd aan FC Twente, maar daar kwam hij tot slechts drie korte optredens vanwege veel blessureleed. "Andere geïnteresseerde clubs zitten op het vinkentouw voor de gewilde vleugelverdediger van Ajax", weet De Telegraaf.

Update 18:41 uur:

Volgens Ajax-watcher Lucas Weening staat Alders vanavond nog in de basis bij Jong Ajax, maar maakt hij daarna de overstap naar Telstar. De ploeg uit Velsen-Zuid huurt hem in de tweede seizoenshelft. Dat meldt Weening via X.

