'Club uit Eredivisie wil verdediger Gerald Alders huren van Ajax'

Ajax lijkt op korte termijn nog tijdelijk afscheid te nemen van Gerald Alders. Telstar wil de verdediger huren, zo meldt De Telegraaf maandagavond.

De club uit Velsen-Zuid maakt werk van Alders en hoopt voor de sluiting van de window overeenstemming te bereiken over het huren van de verdediger. De 20-jarige Alders speelde dit seizoen tot dusver vijf duels voor het eerste elftal van Ajax, waarvan drie in de competitie.

Vorig seizoen werd Alders verhuurd aan FC Twente, maar daar kwam hij tot slechts drie korte optredens vanwege veel blessureleed. "Andere geïnteresseerde clubs zitten op het vinkentouw voor de gewilde vleugelverdediger van Ajax", weet De Telegraaf.