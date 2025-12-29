AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Clubiconen terug naar Ajax? "Verlieten de club gedesillusioneerd"

bron: De Telegraaf
Ajax zet in op een duidelijke cultuurverandering met de aanstelling van Jordi Cruijff. Dat meldt De Telegraaf. Zondag werd officieel bevestigd dat Cruijff de nieuwe rol op zich neemt. De krant noemt het 'het begin van een bijzonder hoofdstuk'. De zoon van oud-voetballer Johan Cruijff begint vanaf februari 2026 bij de club.

Cruijff werd al langere tijd gezien als de meest geschikte kandidaat voor deze functie. Nu zijn komst officieel is, komen er ook nieuwe details naar buiten. Eerder werd bekend dat Cruijff "de banden moet herstellen met oud-Ajacieden", maar De Telegraaf weet nu ook om welke oud-spelers het specifiek gaat.

Volgens de krant moet Ajax onder Cruijff weer een club worden waar oud-spelers zich "welkom" en "serieus genomen" voelen. "Het zou de deur weer kunnen openzetten voor Wim Jonk, Dennis Bergkamp, Richard Witschge, Jan Wouters, Gerald Vanenburg, John van "t Schip en Simon Tahamata, die de club de afgelopen jaren gedesillusioneerd verlieten", schrijft De Telegraaf. "Maar ook voor bijvoorbeeld Wesley Sneijder, Patrick Kluivert, Marco van Basten, Siem de Jong, Ricardo van Rhijn, Daniël de Ridder en vele anderen. De laatste drie lopen al 2,5 jaar mee binnen de club en bevestigen de kracht van oud-topsporters met zakelijk opgeleide werknemers."

Onder Cruijff moet voetbalervaring weer samengaan met 'moderne inzichten' en 'de organisatie'. Bovendien zou Cruijff minder gevoelig zijn voor de 'meningenfabriek' in Nederland, dankzij zijn ervaring met de Spaanse pers.

