Clubicoon Ajax mocht niet naar Feyenoord gaan: "Ze wilden me"

"Sjakie was onlosmakelijk verbonden met het elftal. Toen ik instroomde als jongetje, was Sjaak er natuurlijk al", vertelt David Endt in een video van AT5 over het afscheid van het clubicoon als speler. 'Op een gegeven moment was er die wedstrijd tegen Spurs in 1973 en iedereen had het gevoel dat Sjaak nog mee had gekund. Die was nog fit genoeg en ik had het gevoel dat hij met een beetje tegenzin op de schouders ging."

Als speler genoot hij grote populariteit onder de supporters en had hij een sterke band met Ajax. Toch kreeg de bijnaam Mister Ajax pas na zijn actieve carrière echt betekenis, stelt Endt. "Dat gebeurde eigenlijk pas toen hij afscheid nam. Toen realiseerde men pas hoeveel wedstrijden hij had gespeeld en wat hij betekend had voor de club. Ook wat een gemis het was om Sjaak niet meer bij die groep te hebben. Het was ook een soort kameraadschap."

Zelf is Swart ervan overtuigd dat hij nog langer had kunnen voetballen. "Als ik door was gegaan wel ja. Ik had makkelijk tot mijn 42e door kunnen spelen." Dat had mogelijk niet meer in Amsterdam plaatsgevonden, zo geeft hij toe. "Ik kon naar AZ. Ik kon meteen tekenen en ze zaten te wachten op mij. Maar ik heb dat niet gedaan. Ajax is mijn club en had afscheid genomen in het Olympisch Stadion met zestigduizend mensen. Dat kun je tegenover het publiek niet maken. Feyenoord wilde me ook nog hebben. Ze hebben ook nog tweeënhalve ton geboden, maar Ajax vroeg drie ton in die tijd. En ik wilde ook niet, dat had ik allang gezegd."