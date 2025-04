Clubicoon baalt van Ajax: "Nog altijd geen contact geweest"

Ajax heeft tot op heden nog geen contact gezocht met clubicoon Simon Tahamata over een mogelijke terugkeer naar de club. Dat bevestigt het management van Tahamata desgevraagd aan VoetbalPrimeur .

"Hoewel er in recente berichtgeving werd gesuggereerd dat de Amsterdamse club al meerdere keren met de voormalig jeugdtrainer in gesprek zou zijn geweest, is daarvan geen sprake", schrijft Dennie van Laar. "Tahamata hoopt op een rentree, maar hoort al bijna een jaar niets uit Amsterdam."

"De situatie is opvallend, aangezien Tahamata een rijke historie heeft bij Ajax", gaat Van Laar verder. Tahamata genoot als speler en trainer veel waardering, vooral vanwege zijn persoonlijke aanpak en focus op techniek. "Hij werkte met meerdere generaties talenten op sportcomplex De Toekomst en bleef jarenlang verbonden aan de club."

Op dit moment heeft Tahamata daarvoor drie concrete aanbiedingen in beraad, maar een nieuwe samenwerking met Ajax blijft zijn voorkeur houden, zo weet Voetbalprimeur. De situatie blijft dus ongewijzigd: Tahamata staat open voor een terugkeer, maar een officiële toenadering van Ajax is er nog steeds niet geweest.