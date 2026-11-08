Clubicoon ziet Ajax-terugkeer niet zitten: "Dat station is voorbij"

Frank de Boer is niet van plan om nog terug te keren als hoofdtrainer van Ajax. De voormalig oefenmeester van de Amsterdammers, die tussen 2011 en 2014 vier landstitels op rij veroverde, geniet momenteel van zijn leven buiten het voetbal. Ook een eventueel aanbod van zijn oude club zou hem niet op andere gedachten brengen.

"Het werken met een team blijft fantastisch, maar de negativiteit en de druk mis ik niet", vertelt De Boer in de podcast Studio Sedee van De Telegraaf. De oud-international stond eind 2023 voor het laatst als trainer voor een spelersgroep en lijkt voorlopig niet van plan om dat opnieuw te doen.

Vooral de vrijheid om tijd met zijn familie door te brengen speelt een belangrijke rol. "Wij gaan altijd met de hele familie in de zomer naar ons huis in het zuiden van Spanje", legt De Boer uit.