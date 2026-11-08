Clubicoon ziet Ajax-terugkeer niet zitten: "Dat station is voorbij"
Frank de Boer is niet van plan om nog terug te keren als hoofdtrainer van Ajax. De voormalig oefenmeester van de Amsterdammers, die tussen 2011 en 2014 vier landstitels op rij veroverde, geniet momenteel van zijn leven buiten het voetbal. Ook een eventueel aanbod van zijn oude club zou hem niet op andere gedachten brengen.
"Het werken met een team blijft fantastisch, maar de negativiteit en de druk mis ik niet", vertelt De Boer in de podcast Studio Sedee van De Telegraaf. De oud-international stond eind 2023 voor het laatst als trainer voor een spelersgroep en lijkt voorlopig niet van plan om dat opnieuw te doen.
Vooral de vrijheid om tijd met zijn familie door te brengen speelt een belangrijke rol. "Wij gaan altijd met de hele familie in de zomer naar ons huis in het zuiden van Spanje", legt De Boer uit.
"Stel dat ik weer trainer word, dan moet ik halverwege zo'n vakantie alweer afscheid nemen voor de voorbereiding van het seizoen. Ik moet er niet aan denken, eerlijk gezegd."
De Boer kende als trainer grote successen bij Ajax, maar ziet een nieuwe periode in de Johan Cruijff ArenA niet zitten. "Nee, dat is een station dat voorbij is", besluit de voormalig oefenmeester.
Baas eerlijk: "Misschien was een overwinning daarom wel te veel"
Weghorst besprak bizar moment met Kooij: "Dat zei hij tegen mij"
Bounida viel in met missie: "Denk dat Míchel me daarin vertrouwt"
VIDEO | Bijzonder! Weghorst en Tolu vinden elkaar na FC Twente-Ajax
Kooij reageert op controversieel moment: "Ik baal er enorm van"
Pröpper reageert na intens duel: "Ik geniet wel van al het drama"
Kooij woest na optreden Higler bij FC Twente - Ajax: "Kut VAR!"
Perez: "Hier zou je nóóit mogen ingrijpen als VAR of scheids"
Klaassen reageert op penalty: "Bal gaat niet eens naar de goal"
Ajax moet in extremis goal slikken en speelt gelijk tegen FC Twente
Clubicoon ziet Ajax-terugkeer niet zitten: "Dat station is voorbij"
Godts krijgt drie onvoldoendes van Franse media: "Veel te timide"
Maher Carrizo baalt: "Het kwam niet doordat ik was gaan feesten"
Ajax in topper tegen FC Twente: Míchel maakt opvallende keuzes
Aad de Mos waarschuwt Ajax: "Plaaggeest die zijn gram wil halen"
Kraay verbaasd over Ajax-trainer: "Hij gaat tekeer tegen Tolu"
Anco Jansen waarschuwt voor Ajacied: "Als hij zich lekker voelt..."
Spaan neemt het op voor specifieke Ajax-speler: "Kan weinig goeddoen"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel heeft flinke puzzel voor zich
De Mos ziet gevaar voor Ajax: "Dat moeten ze laten zien"
Ajax-huurling maakt indruk in het buitenland met twee treffers
Tessel Middag kritisch op Ajax: "Salaris van 250 euro per maand"
Maduro geeft tip voor luxeprobleem Ajax: "Hij is daarin sterker"
Lewis Schouten gelooft in titel met AZ: "Ajax bij de favorieten"
Nederland ontsnapt aan grote rampweek ondanks diverse zeperds
Ajax presteert: "De grootste kloof ooit tussen beide topclubs"
Ajax wil aanklampen bij PSV: "Beleid van Cruijff is kwetsbaar"
'Cruijff kan Ajax en Barça helpen met opvallende transferdeal'
Tolu over trainer Míchel: "Op een dag ga ik hem vermoorden"
Kees Smit vertelt: "Feyenoord én Ajax. Daar baal ik nog steeds van"