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'Clubloze Gudelj keert mogelijk terug op hoogste niveau in België'

Arthur
Nemanja Gudelj
Nemanja Gudelj Foto: © Pro Shots

Royal Antwerp FC is Nemanja Gudelj nog altijd niet vergeten. De Belgische topclub wil volgens Het Nieuwsblad opnieuw een poging wagen om de ervaren Serviër naar de Bosuil te halen. Door het vertrek van Jules Ahoka naar Sunderland is er mogelijk financiële ruimte ontstaan voor de komst van de transfervrije middenvelder.

Gudelj zit sinds zijn vertrek bij Sevilla zonder club. Zijn contract bij de Spaanse club liep deze zomer af, waardoor de 34-jarige middenvelder momenteel transfervrij is. Antwerp toonde eerder al belangstelling, maar een transfer kwam destijds niet tot stand. Vooral de salariseisen van Gudelj vormden toen een obstakel. Antwerp heeft de Serviër, die in België wordt omschreven als de droom van de club, echter nog altijd op de radar. Door het vertrek van Ahoka lijkt er opnieuw ruimte te zijn ontstaan om te proberen tot een akkoord te komen.

Voor Nederlandse voetbalfans is Gudelj geen onbekende. De middenvelder doorliep een deel van de jeugdopleiding van NAC Breda en brak bij de club door in het betaald voetbal. Vervolgens kwam hij uit voor AZ en Ajax, voordat hij Nederland in 2017 verliet. Gudelj vervolgde zijn carrière in China bij Tianjin Teda en Guangzhou Evergrande. Daarna trok hij naar Portugal, waar hij voor Sporting Portugal speelde. In 2019 maakte hij de overstap naar Sevilla. Bij de Spaanse club groeide Gudelj uit tot een vaste waarde. In zeven jaar tijd kwam hij tot 261 officiële wedstrijden voor Sevilla. Daarnaast won hij met de club tweemaal de Europa League.

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