'Clubloze Hakim Ziyech biedt zich aan drie verschillende clubs'

Hakim Ziyech is op zoek naar een nieuwe uitdaging en heeft zich recent aangeboden bij drie clubs uit de Serie A. Dat meldt transferjournalist Nicolò Schira dinsdagmiddag via X. De oud-speler van Ajax is sinds kort transfervrij na zijn vertrek bij het Qatarese Al Duhail.

Ziyech kwam slechts vijf maanden uit voor Al Duhail en speelde in totaal dertien officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor één doelpunt en één assist. De samenwerking tussen beide partijen werd onlangs beëindigd, nadat de linkspoot zelf zijn ontslag had ingediend.

Nu hoopt de 31-jarige spelmaker op een terugkeer naar het Europese topvoetbal. Volgens Schira is hij, via eigen initiatief of dat van zijn management, aangeboden bij drie Italiaanse clubs. Om welke clubs het gaat, is nog onduidelijk. Door zijn transfervrije status geldt Ziyech als een aantrekkelijke optie voor geïnteresseerde clubs.