Clubmannen Ajax krijgen kritiek: "Faalden roemloos in hun functies"

Ajax en Jordi Cruijff hebben mondelinge overeenstemming bereikt over de invulling van de functie van Technisch Directeur. De afronding van de aanstelling bevindt zich in de laatste fase; er moeten nog enkele formele stappen worden doorlopen. De bedoeling is dat Cruijff begin februari 2026 aan de slag gaat in Amsterdam.

In Trouw analyseert Matthijs van Dam de keuze van Ajax. "In rampspoed grijpt de club het liefst terug op oude bekenden." Volgens hem past de mogelijke komst van Cruijff grotendeels in dat patroon, mede vanwege zijn achternaam en zijn verleden als jeugdspeler bij de club. Tegelijkertijd waarschuwt Van Dam voor de keerzijde van dat denken. "Hoewel het zogeheten ‘Ajax-DNA’ niet per definitie een recept voor succes is en soms zelfs verblindend werkt."

Daarbij verwijst hij naar recente voorbeelden binnen de clubleiding. "Kroes en Heitinga kunnen erover meepraten. Hoewel zij al sinds hun jeugd bij Ajax rondlopen en het als voordeel werd gezien dat zij de club door en door kenden, faalden zij roemloos in hun functies."