Clubwatcher Goodijk: "Dat is wat Ajax nadrukkelijk wil uitstralen"

De Amsterdamse club heeft al de nodige eigen jeugd rondlopen in de basiself. "Maar de doorstroom van de leeftijdscategorie daaronder was even wat afgeremd. Dat had onder meer te maken met de grote selectie, waarmee Farioli moest werken. Dat betekende dat er weinig ruimte was op het trainingsveld en in de wedstrijdselecties voor de talenten uit de jeugdopleiding", schrijft Lentin Goodijk.

Om ruimte te creëren, nam Ajax in januari afscheid van tien spelers. Er kwamen vier nieuwelingen. "Dat betekent zes extra plekken voor de eigen parels om zich te laten zien bij de hoofdmacht." Zo krijgt Rayane Bounida, die afgelopen weekend bijtekende, nu de kans. "Ook Jan Faberski (18) en Don-Angelo Konadu (18) zullen meer kansen voorin krijgen, nu Chuba Akpom en Jaydon Banel daar zijn vertrokken."

Op het middenveld vertrokken Sivert Mannsverk, Kristian Hlynsson en Benjamin Tahirovic. "Het biedt weer kansen voor Jorthy Mokio (16) en Sean Steur (17). En achterin worden spelers als Aaron Bouwman (17) en Lucas Jetten (17) nauwlettend in de gaten gehouden", weet Goodijk.

Hij vervolgt: "Dat is wat Ajax nadrukkelijk wil uitstralen: dat de deur wagenwijd openstaat voor de grootste talenten. Dat is ook wat adviseur Louis van Gaal eind 2024 op geheel eigen wijze benadrukte, toen hij training gaf aan de zogeheten Talent Group. Een verzameling van de grootste talenten uit verschillende lichtingen traint periodiek samen, om alvast aan elkaar en de eisen van Ajax 1 te wennen. Van Gaal bleek ook bereid om zo’n sessie te leiden en gaf de jongelingen een bemoedigende boodschap mee: er liggen grote kansen om door te breken, want het eerste elftal is momenteel niet zo goed."