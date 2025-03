Cobelens schaamt zich niet voor Ajax: "Interesseert me geen reet"

Pieter Cobelens geniet van de resultaten die Ajax momenteel boekt. De Amsterdammers gaan fier aan kop in de Eredivisie, maar worden nog weleens verweten dat het vertoonde spel niet sprankelend genoeg is. Cobelens heeft daar echter geen boodschap aan.

"Ik ben zeker een Ajax-supporter", begint Cobelens in een video-item van Vandaag Inside. "Tijdens de laatste uitzending van De Oranjezondag heb ik daar nog een paar prikkelende vragen over gesteld. Toen ging het alleen maar over Feyenoord en vroeg ik wie er bovenaan staat. Iemand zei toen heel spontaan: 'Ajax' en toen kreeg ik de hele meute over me heen."

"Of ik me schaam voor het voetbal wat Ajax speelt? Nee, want zo gaat het ook in het echte leven. Het proces interesseert me geen reet, zolang je de resultaten maar behaalt. Het is fijn als het leuk is om naar te kijken, maar dat vergeet iedereen als je met die kampioensschaal staat", aldus de terugkerende gast van het programma.