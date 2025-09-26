Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Coëfficiënten-drama; slechte weken voor de Eredivisie in Europa

Joram
bron: Voetbal International
Sutalo en Itakura tijdens een uitwedstrijd van Ajax
Sutalo en Itakura tijdens een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Nederland beleefde vorige week al een dramatische speelronde in de Champions League, en deze week volgde een nieuwe teleurstelling in de Europa League. Waar eerder PSV en Ajax onderuitgingen, verloren dit keer ook Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles.

Toch blijft de situatie op de coëfficiëntenlijst voorlopig gunstig. In de periode 2021-2026 staat Nederland nog altijd zesde, waardoor het tweede Champions League-ticket veilig lijkt. Ondanks de recente Europese off-weken is de voorsprong ruim genoeg.

Maar in de cyclus 2022-2027 oogt het beeld minder rooskleurig: daar staat de Eredivisie slechts achtste, onder België en Portugal. Volgend seizoen valt bovendien het uitstekende Europese jaar 2021-2022 weg. Deze week veroverde Nederland geen enkel punt, terwijl clubs als Genk, FC Porto en SC Braga wel wisten te winnen.

