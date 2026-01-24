Coëfficiënten: Nederland vreest voor Portugal ondanks Ajax-zege

De strijd tussen Nederland en Portugal om de zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst blijft spannend. Ajax en Feyenoord wonnen hun wedstrijden, maar Portugal liep toch weer punten in. Nederland staat met 66,429 punten nog ongeveer twee punten voor, al is die voorsprong klein met nog één speelronde te gaan. Dat meldt ESPN .

Voor de Nederlandse clubs was het een week met wisselend succes. Ajax won knap bij Villarreal en houdt daarmee een kleine kans om door te gaan in de Champions League. Feyenoord voorkwam uitschakeling in de Europa League met een duidelijke zege op Sturm Graz. PSV en Go Ahead Eagles verloren echter, waardoor hun Europese toekomst onzeker is. FC Utrecht verloor ook, en is definitief uitgeschakeld in Europa.

Portugal kende juist een sterke week. Sporting CP verraste door PSG in de slotfase te verslaan. Ook Braga en FC Porto bleven goed presteren. Daardoor kwam Portugal weer iets dichter bij Nederland. De zesde plek is belangrijk. Die levert in het seizoen 2027/28 twee directe tickets voor de Champions League op. Zakt Nederland naar plek zeven, dan gaat één van die tickets verloren. Voor komend seizoen is Nederland al verzekerd, maar daarna staat er nog veel op het spel.