Coëfficiëntenalarm: "Nederland niet bezig aan een topseizoen"

Journalist Michel Abbink schetst namens Voetbal International een zorgwekkend maar genuanceerd beeld van de Europese prestaties van Nederland, België en Portugal. In zijn analyse over de strijd om coëfficiëntiepunten is hij helder: "Nederland is ondanks de historische zege van Go Ahead Eagles zeker niet bezig aan een topseizoen."

Volgens Abbink is de kwantiteit van zes Nederlandse clubs een kracht, maar "zorgenkindjes zijn Ajax en FC Utrecht, die als het zo doorgaat zullen stranden in de competitiefase." Toch ziet hij ook lichtpunten: "Zelfs als het flink tegenzit, moeten AZ en Feyenoord kunnen afrekenen met teams als Drita, Slovan Bratislava, Shelbourne en Sturm Graz."

Abbink haalt ook de prestaties sinds 2022 aan, en die baren zorgen: "Op basis van de resultaten sinds 2022 presteren liefst zeven landen beter dan Nederland." Dat betekent concreet dat "de Eredivisie in de periode 2022-27 onder meer voorrang moet verlenen aan België en Portugal."

De waarschuwing is duidelijk: "Zoals de Eredivisie-brigade de afgelopen weken presteert, gaat het niet lukken om België nog te achterhalen voor de zomer van 2027. Dat zou betekenen dat Nederland in 2028/29 een ploeg minder mag afvaardigen aan de Champions League dan nu."

Over Portugal stelt Abbink dat "de dramatische Champions League-start van Benfica (nul punten) en het ontbreken van een Conference League-vertegenwoordiger" het moeilijk maken om weer aan te haken bij de top zes. Toch blijven Sporting Braga en FC Porto gevaarlijke concurrenten voor Nederland.

België, tot slot, heeft volgens hem "extreem stabiel gepresteerd” de afgelopen jaren. Komend seizoen vervalt bovendien hun zwakke jaargang 2021/22, en dat is cruciaal. "Voor België zal dit seizoen in het teken staan van het beperken van de schade", schrijft hij.

De balans is volgens Abbink duidelijk: "Het is fijn dat onze rivalen ook niet goed in de wedstrijd zitten, maar het is nog fijner als daar optimaal van wordt geprofiteerd."

Wat hij daarmee bedoelt? Nederland staat nog altijd zesde, maar dat is geen garantie voor de toekomst. Of zoals Abbink afsluit: "Een najaarssprint van de Eredivisie zou zeer welkom zijn."