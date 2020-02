Geschreven door Luuk Janssen 25 feb 2020 om 10:02

Het is twee dagen na Heracles uit, een wedstrijd die bovenop Getafe uit erg frustrerend was voor alle supporters. Ajax wist weer niet te overtuigen en geeft hiermee concurrenten als AZ en Feyenoord weer hoop. Het gaat op dit moment niet zo goed met ons aller Ajax. Maar waar komt dit nou eigenlijk vandaan? Komt het omdat Ajax niet goed heeft ingekocht in de winter? Geven er teveel spelers niet thuis of ligt het aan Ten Hag, die het wegvallen van verschillende sleutelspelers tactisch gezien niet goed heeft opgevangen?

Blessures

Eigenlijk was Chelsea uit de laatste wedstrijd waarin Ajax indruk maakte. De wedstrijd van die rare 4-4, de wedstrijd waarin David Neres geblesseerd raakte. Na die gekke wedstrijd in Londen ging het steeds minder met het spel van Ajax. De daarop volgende wedstrijden volgden er steeds meer spelers die langdurig geblesseerd raakten. Labyad aan zijn knie. Ziyech aan zijn kuit, Quincy Promes liep een spierblessure op en Daley Blind bleek na de wedstrijd tegen Valencia, waar hij plots duizelig werd, een ontstoken hartspier te hebben. Erik Ten Hag raakte dus in een zeer korte periode zeker drie sleutelspelers kwijt en één stand-in. Vooral in de aanvalslinie moest er veel geïmproviseerd worden. Er wordt veel gewisseld en verschillende opstellingen werden uitgeprobeerd. Niet alleen de aanvalslinie maar ook in de verdediging en op het middenveld moest er geschoven worden door het wegvallen van Blind. Hierdoor werd Martinez achterin geposteerd. Kreeg Gravenberch de kans en krijgt ook Carel Eiting steeds meer minuten nadat hij een lange periode geblesseerd is geweest.

Jeugdigheid en ritme

Maar is het wel realistisch om te verwachten van Gravenberch en Eiting dat zij het middenveld samen met Donny van de Beek net zo goed te laten draaien als daarvoor? Nee, als je realistisch bent en kijkt naar de situaties van beide spelers is het niet gek dat het wat minder loopt. Over de kwaliteit van deze spelers is veel te doen geweest. Ryan Gravenberch bijvoorbeeld is pas 17 jaar oud en werd voor dat hij zoveel minuten bij het eerste mocht maken gezien als een van de grootste talenten van Ajax. Echter, nu we een tijdje verder zijn en hij pas acht wedstrijden in het eerste heeft gespeeld zijn de meningen over zijn toevoeging aan het elftal van Erik Ten Hag verdeeld. Het ziet er wat onwennig uit als je naar Gravenberch kijkt. De jonge middenvelder is soms wat te gemakzuchtig, geeft dit zelf ook toe en ziet dit als een ontwikkelpunt. Dat hij voetballende kwaliteiten heeft staat echter buiten kijf. Dat hij nu voor de leeuwen wordt gegooid terwijl hij daar eigenlijk nog helemaal niet klaar voor is, wordt nu duidelijk en daar moet je maar mee om zien te gaan als 17-jarig jochie. Want dat is het, een jochie die goed kan voetballen maar nog niet de kwaliteiten heeft waar Ajax nu naar op zoek is nu er sleutelspelers wegvallen. Maar dat is het vervelende van het feit dat je bij Ajax voetbalt. Er is geen tijd om je te ontwikkelen als je in een situatie staat als deze, je moet er staan. En dan helpt het ook nog eens niet mee dat er een middenvelder van 15 miljoen is gehaald die niet goed genoeg is. Daarbij is het dan ook niet gek dat Overmars in de winter de hand op de knip hield nadat hij de zomer daarvoor twee spelers haalde die De Jong en De Ligt moesten opvolgen. Ajax is een club die vasthoudt aan zijn jeugd en dat nu ook doet. Het pakt nu alleen niet goed uit.

Carel Eiting laat zien over veel voetballende kwaliteiten te beschikken, maar de middenvelder is in totaal 182 dagen geblesseerd geweest. Hij is pas sinds begin september weer volledig fit en heeft inmiddels pas vijf wedstrijden gespeeld sinds zijn terugkeer, waarvan hij twee wedstrijden 90 minuten heeft gespeeld. Dat hij nog niet op zijn oude niveau is, is dan ook wel te verklaren en niet erg gek. Ritme is voor een voetballer erg belangrijk. Balgevoel, de spelers om je heen, noem alle factoren maar op. Het heeft tijd nodig om weer op je oude niveau te komen alvorens je verder kunt gaan in je ontwikkeling. Maar ook die tijd is er nu niet. Ajax is op zoek naar spelers die er staan, spelers die niet wisselvallig zijn of tijd nodig hebben maar spelers die de kar kunnen trekken en er voor zorgen dat de geoliede machine geolied blijft. Spelers als Ziyech, Promes en Neres. Spelers die hun sporen al verdiend hebben en bulken van het vertrouwen.

Geduld

Als je mij vraagt waarom Ajax op dit moment zo presteert val ik toch terug op een aantal dingen die ik zojuist heb benoemd. Het wegvallen van sleutelspelers, het noodgedwongen moeten opstellen van piepjonge spelers of spelers die net terug komen van een zware blessure helpt allemaal niet mee. Dat je daarbij ook nog eens twee dure spelers haalt die niet voldoen aan het niveau dat Ajax wil nastreven, helpt daarbij al helemaal niet aan mee. Het is te hopen dat Ziyech, Promes en Neres snel weer volledig fit zijn om de balans in het elftal zo snel mogelijk te herstellen. Spelers als Gravenberch en Eiting rustig de tijd krijgen om aan hun zwaktes te werken en om weer terug te komen op hun oude niveau in een goed draaiend elftal. Tot die tijd moeten we in mijn ogen proberen niet allemaal aan te sluiten in de paniekpolonaise maar vooral geduld hebben. Geduld dat wij Ajacieden, waaronder ik zelf niet hebben. Vooral niet nu we op het punt staan uitgeschakeld te worden in Europa, een lastige halve finale gaan spelen in Utrecht en zondag concurrent AZ op bezoek komt. Of dit zal betekenen dat Ajax uit Europa vliegt? Ja, ik ben bang van wel. Ik hoop natuurlijk dat Ajax in eigen huis met een fantastische sfeer voor een ommekeer zal zorgen, maar ben bang van niet. Al denk ik wel dat Ajax relatief gewoon de titel gaat pakken. AZ en Feyenoord zijn niet bij machten om het Ajax moeilijk genoeg te maken. Zondag niet verliezen zal daarin vereist zijn.