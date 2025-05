Commentaar op Farioli: "Dan creëer je angst voor het kampioenschap"

"Ajax weet al vier wedstrijden op een rij niet meer wat winnen is," begint Driessen in de Kick-Off podcast. "En zo zijn de negen punten voorsprong die de Amsterdammers hadden ten opzichte van PSV als sneeuw voor de zon verdwenen." Daarbij plaatst hij vraagtekens bij de aanpak van trainer Francesco Farioli. "Hij heeft in principe spelers om in Nederland goed te spelen, maar het ligt er ook aan wat je met die spelers doet."

Driessen hekelt vooral het gebrek aan ambitie en duidelijke communicatie rondom de titelstrijd. "Zelfde als niet praten over het kampioenschap. Wat creëer je dan? Dat is dan iets van: oh, daar mogen we niet over praten. Dan creëer je bijna angst voor het kampioenschap. Je moet er juist wel over praten", stelt hij. "Wij willen kampioen worden, daar ga je toch voor. Al helemaal als je negen punten voorstaat."

Mike Verweij sluit zich daarbij aan en merkt op dat er iets ontbreekt in de houding van de selectie. "Je krijgt een beetje het idee bij de spelers of de tweede plaats kennelijk ook goed genoeg. Dat stralen ze op dit moment uit." Ook Farioli moet het ontgelden. "Farioli is 36 jaar oud en is een hele onervaren coach die bezweken is onder kampioensdruk. Dat vind ik heel slecht", aldus Verweij.