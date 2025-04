Commentaar op mogelijk Ajax-target: "Het is triest om te zien"

Voormalig Ajax-speler Christian Eriksen ligt opnieuw onder vuur in Engeland na een zwak optreden tegen Newcastle United. De middenvelder van Manchester United kwam amper in het stuk voor tijdens de 4-1 nederlaag op St. James’ Park, en kreeg flinke kritiek van clubicoon Nicky Butt.

Met name zijn inzet irriteerde hem. "Je moet op zijn minst laten zien dat je dit niet zomaar laten gebeuren. Ze gaven zich gemakkelijk gewonnen", vervolgt Butt, waarna hij de pijlen op Eriksen richt. "United heeft geen power en geen snelheid. Het is triest om te zien. Ik zie Eriksen, die een topspeler was, en nu kan hij niet meer bewegen, niet meer rennen. Het is belachelijk", luidt de harde conclusie.

De Deense spelmaker werd de afgelopen maanden al voorzichtig gelinkt aan een terugkeer naar zijn oude club. In een interview sprak hij zich daar recent over uit. "Ik sluit nergens de deur voor. We zullen moeten afwachten hoe ze er deze zomer instaan," liet hij optekenen.

De geruchten rond een mogelijke rentree in de Johan Cruijff ArenA nemen daardoor voorzichtig toe. Ajax is bezig aan een sportieve wederopbouw en zoekt naar ervaren krachten die jonge spelers kunnen 'begleiden' iets waar Eriksen wel een steentje aan bij wilt dragen. Of het ooit concreet wordt, hangt van veel factoren af, maar de oud-Ajacied lijkt in ieder geval niet afwijzend tegenover een comeback in Amsterdam te staan.