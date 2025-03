'Commentator gecanceld door 'racistische' opmerking over Ajacied'

Opvallend genoeg ontbreekt Jean-Paul Rison zaterdagavond bij de Ligue 1-wedstrijd tussen Saint-Étienne en Paris Saint-Germain (19.00 uur). Dit is bijzonder, aangezien de journalist twee weken geleden zelf had aangekondigd zijn debuut als commentator te maken voor Viaplay. Het lijkt dat onder andere een tweet over een Ajacied daaraan te grondslag ligt.

“🚨🎙️Jean-Paul Rison -> Viaplay, here we go! ✅ Blij om te mogen melden: ik treed toe tot het team van commentatoren van Viaplay en ben voortaan te horen bij het voetbal uit de Premier League, de Bundesliga en de Ligue 1. Over twee weken maak ik mijn debuut bij Saint-Étienne - Paris Saint-Germain, wat voor mij natuurlijk niet veel mooier kan. Heel veel zin in deze nieuwe uitdaging, en tot binnenkort in jullie huiskamers!”, schreef Rison op 11 maart 2025 zelf op Instagram.

Hoewel Rison aanvankelijk was aangekondigd als commentator voor de wedstrijd tussen Saint-Étienne en PSG, heeft Viaplay uiteindelijk gekozen voor Engels commentaar. Waarom Rison niet te horen is, blijft onduidelijk, maar zijn naam kwam deze week negatief in het nieuws.

De journalist raakte donderdag in opspraak op social media na een omstreden reactie op een ESPN-interview met Lucas Jetten van Ajax. Zijn opmerking werd door veel gebruikers als ongepast en racistisch bestempeld. Dit leidde tot verdere kritiek, waarbij oude tweets van Rison werden opgedoken waarin hij herhaaldelijk het Engelse n-woord gebruikte. Kort daarna deactiveerde hij zijn X-account. Of deze controverse de reden is voor zijn afwezigheid bij de wedstrijd, is niet bevestigd.