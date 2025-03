Commentator krijgt kritiek na PSV-Ajax: "Had een PSV-shirt aan"

Rafael van der Vaart was niet te spreken over de commentator bij PSV - Ajax. Vincent Schildkamp was de commentator en baarde opzien door vraagtekens te zetten bij de vrije trap die Ajax ontving na contact tussen Boscagli en Brobbey. Serdar Gözübüyük aarzelde niet en floot voor een overtreding. Uit die vrije trap viel uiteindelijk de 0-1 voor Ajax.

De PSV-verdediging was verbaasd na de beslissing van de scheidsrechter en commentator Schildkamp noemde Brobbey soms 'theatraal' tijdens de wedstrijd. "Dat is een understatement. Kijk hoe Brobbey die tikjes verwerkt", sprak Schildkamp onder meer tijdens de wedstrijd. Van der Vaart snapt niets van de uitspraken van de commentator.

"De commentator bij ESPN had volgens mij een PSV-shirt aan", zei de analist zondagavond bij Studio Voetbal. "Ook de analisten deden net alsof het geen overtreding was. Hij wordt gewoon op zijn voet geraakt en krijgt daarna ook nog een bodycheck. Dan is het gewoon een overtreding."

"Daar gingen ze een heel punt van maken, maar het was gewoon een overtreding." De oud-speler van Ajax bekijkt de beelden nog eens en blijft vervolgens bij zijn standpunt. "Kijk, hij tikt hem weg en boem. Als hij zijn voet niet raakt, is het alsnog een overtreding, omdat Boscagli zo in komt vliegen", aldus Rafael van der Vaart.