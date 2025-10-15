Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Commentator sneert naar Heitinga: "Als hij hem dan ook opstelt"

Max
bron: Ziggo Sport
John Heitinga kijkt bedenkelijk
John Heitinga kijkt bedenkelijk Foto: © BSR Agency

Israël verloor dinsdag met 3-0 van Italië. De ploeg van Ajacied Oscar Gloukh was de eerste helft wel een aantal keer gevaarlijk. 

Italië boekt uiteindelijk een ruime zege, maar in de eerste helft zag dat er niet zo uit. “Het publiek hoor je hier ook fluiten", merkte commentator Emile Schelvis op bij Ziggo Sport. "De ploeg van Ben-Shimon manifesteert zich wel, als het ook maar even kan. En daar speelt Gloukh, echt waar, een belangrijke rol in. Dat zal ze in Amsterdam deugd doen."

Schelvis kan het niet laten een kleine sneer uit te delen aan de hoofdtrainer van Ajax. "Als Heitinga hem dan ook nog eens vanaf het eerste moment opstelt…" Daarmee doelt de verslaggever op het feit dat Gloukh, ondanks een aantal goede optredens in het Ajax-shirt, helemaal niet zeker is van een basisplek op zijn favoriete positie. 

Gerelateerd:
Hans Kraay junior bij de uitreiking van de Eredivisie Awards

Hans Kraay jr. oppert alternatief voor Fred Grim: "Waarom niet?"

0
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena

RvC-probleem bij Ajax: "Bemoeit zich tot aan de opstelling toe"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd