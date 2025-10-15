Commentator sneert naar Heitinga: "Als hij hem dan ook opstelt"

Italië boekt uiteindelijk een ruime zege, maar in de eerste helft zag dat er niet zo uit. “Het publiek hoor je hier ook fluiten", merkte commentator Emile Schelvis op bij Ziggo Sport. "De ploeg van Ben-Shimon manifesteert zich wel, als het ook maar even kan. En daar speelt Gloukh, echt waar, een belangrijke rol in. Dat zal ze in Amsterdam deugd doen."

Schelvis kan het niet laten een kleine sneer uit te delen aan de hoofdtrainer van Ajax. "Als Heitinga hem dan ook nog eens vanaf het eerste moment opstelt…" Daarmee doelt de verslaggever op het feit dat Gloukh, ondanks een aantal goede optredens in het Ajax-shirt, helemaal niet zeker is van een basisplek op zijn favoriete positie.