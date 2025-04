Competitievervalsing bij Ajax - Sparta? "Wat denk jij nou, rooie?"

Komende zondag staan Ajax en Sparta Rotterdam tegenover elkaar. Voor een aantal personen is het duel extra bijzonder: Trainer Maurice Steijn keert terug in het stadion waar hij vorig seizoen kortstondig werkzaam was en Kristian Hlynsson wordt sinds afgelopen winter door Ajax verhuurd aan Sparta. Het zorgt bij Kick-off voor een discussie over het inzetten van huurlingen tegen hun eigenlijke werkgevers.

In Engeland is het simpel: verhuurde spelers mogen niet in actie komen tegen de club die hen heeft uitgeleend. In Nederland ligt dat anders, en dat heeft in het verleden tot opmerkelijke situaties geleid. Een van de bekendste voorbeelden is Jan Vertonghen, die in het seizoen 2006/07 namens RKC Waalwijk scoorde tegen Ajax – zijn eigenlijke werkgever. Het duel eindigde in 2-2, en Ajax greep aan het eind van dat seizoen net naast de landstitel, met één doelpunt verschil.

Ook dit seizoen is Ajax nog niet zeker van de titel, en de mogelijke rol van Kristian Hlynsson – momenteel op huurbasis bij Sparta – komt daardoor onder een vergrootglas te liggen. Clubwatcher Mike Verweij stelt in de podcast van De Telegraaf dat verhuurde spelers in Nederland net als in Engeland niet zouden mogen uitkomen tegen hun moederclub. "Ik heb gezien hoe het Jan Vertonghen heeft geschaad, toen hij scoorde tegen Ajax. Die jongen werd niet bepaald warm onthaald bij zijn terugkeer."

Valentijn Driessen is het daar niet mee eens. "Zo worden het grote jongens. Kijk naar Vertonghen: die is recordinternational van België geworden. Als Hlynsson echt goed is, komt hij hier ook wel overheen." Verweij blijft echter sceptisch: "Als hij Ajax het kampioenschap kost, speelt hij volgend seizoen écht niet meer in Amsterdam."

De discussie escaleert wanneer Verweij stelt dat Davy Klaassen Hlynsson zondag best even ‘bij z’n oren mag pakken’ als waarschuwing. Driessen reageert fel: “Wat is dat nou voor onzin? Dan moet Hlynsson gewoon zeggen: wat denk jij nou, rooie? Als Ajax bang is voor zo’n scenario, dan hadden ze hem niet moeten verhuren.”

De presentator van de podcast, Pim Sedee, vraagt zich hardop af of dit soort situaties niet neigen naar competitievervalsing. Volgens Verweij is dat zeker het geval. Driessen is resoluut: “Ajax is verantwoordelijk voor hun eigen keuzes. Als Hlynsson scoort, is dat gewoon onderdeel van het spel.”