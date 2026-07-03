Complimenten voor Wout Weghorst: "Respect, hij toonde karakter"

Oranje heeft geen gelukkige geschiedenis met strafschoppen en liet dat tegen Marokko ook weer zien. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville misten. "De penalty van Quinten Timber… Zelfs als je het zou willen lukt het niet om hem zo te missen", begint Van der Vaart in de Telegraaf. "Neem een goede aanloop en schiet hem zo goed mogelijk in de hoek."

Teun Koopmeiners en Wout Weghorst schoten wél raak. "Ik heb respect voor hoe Koopmeiners en Weghorst er gingen staan. Vol vertrouwen", prijst Van der Vaart. "Weghorst toonde karakter, zoals hij zich altijd presenteert. Alsof elke minuut of elke bal de laatste in zijn carrière is. De grote spelers van Oranje hadden ook moeten opstaan."