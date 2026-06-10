Conceptprogramma Ajax bekend: eerste topper al vroeg gespeeld

Ajax weet welke route het moet afleggen in de VriendenLoterij Eredivisie van het seizoen 2026/27. Het conceptprogramma is bekendgemaakt. Ajax begint de competitie op zondag 9 augustus met de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Op zondag 16 augustus staat de eerste thuiswedstrijd op het programma.

In de eerste maanden van de competitie treft de ploeg vervolgens onder meer SC Heerenveen, Telstar, PSV en Fortuna Sittard. De eerste echte krachtmeting met een directe concurrent volgt dus al snel. Op zaterdag 5 september komt PSV op bezoek in Amsterdam voor een rechtstreeks duel

Ook de ontmoetingen met Feyenoord zijn inmiddels ingepland. De eerste Klassieker van het seizoen wordt gespeeld in De Kuip. Op zondag 29 november ontvangt Feyenoord de Amsterdammers in speelronde 14. De return staat gepland voor speelronde 24 en wordt afgewerkt in het weekend van 26 tot en met 28 februari 2027.