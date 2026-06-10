Conceptprogramma Ajax bekend: eerste topper al vroeg gespeeld
Ajax weet welke route het moet afleggen in de VriendenLoterij Eredivisie van het seizoen 2026/27. Het conceptprogramma is bekendgemaakt. Ajax begint de competitie op zondag 9 augustus met de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Op zondag 16 augustus staat de eerste thuiswedstrijd op het programma.
In de eerste maanden van de competitie treft de ploeg vervolgens onder meer SC Heerenveen, Telstar, PSV en Fortuna Sittard. De eerste echte krachtmeting met een directe concurrent volgt dus al snel. Op zaterdag 5 september komt PSV op bezoek in Amsterdam voor een rechtstreeks duel
Ook de ontmoetingen met Feyenoord zijn inmiddels ingepland. De eerste Klassieker van het seizoen wordt gespeeld in De Kuip. Op zondag 29 november ontvangt Feyenoord de Amsterdammers in speelronde 14. De return staat gepland voor speelronde 24 en wordt afgewerkt in het weekend van 26 tot en met 28 februari 2027.
Na de winterpauze wacht Ajax direct een uitduel tegen Willem II. Daarna volgen onder meer ontmoetingen met FC Groningen, Telstar en SC Heerenveen.
De competitie wordt niet afgesloten in eigen stadion. Op zondag 23 mei 2027 speelt Ajax de laatste wedstrijd van het seizoen tegen SC Cambuur. Zoals gebruikelijk worden alle duels op de slotdag gelijktijdig afgewerkt, met een aftrap om 14:30 uur. Clubs kunnen na de publicatie van het conceptprogramma nog wijzigingen doorgeven, waarna het competitieprogramma op maandag 15 juni definitief wordt vastgesteld.
Bekijk het volledige conceptprogramma hier.
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