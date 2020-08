Geschreven door Jordi Smit 27 aug 2020 om 20:08

© Proshots

Ajax maakt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een zeer krachtige indruk. De eerste zes oefenduels werden, al dan niet met het eerste elftal, winnend afgesloten. Daarmee laten de Amsterdammers zien over een zeer brede selectie met veel talenten te beschikken. Met nog twee oefenwedstrijden voor de boeg, en de competitiestart in het vooruitzicht, zijn voorzichtig de eerste conclusies te trekken.

Potentie Schuurs

Na het vertrek van Joël Veltman was de grote vraag wie de centrale verdediger moest opvolgen. Hoofdtrainer Erik ten Hag vroeg aan Marc Overmars om een defensieve kracht te halen, maar de directeur voetbalzaken zei hem eerst maar eens in zijn eigen selectie te kijken. Dat bleek een uitstekende zet van Overmars, want Perr Schuurs blijkt klaar te zijn voor het grote werk. In de wedstrijden die hij tot nu toe heeft meegedaan toont hij aan over voldoende voetbalkwaliteiten te beschikken, een prima overzicht te hebben en bovendien, Europees gezien niet geheel onbelangrijk, voldoende fysiek vermogen te hebben ontwikkeld.

Schuurs mag afgelopen seizoen dan wel een aantal keer vervelend in de fout zijn gegaan, zoals tegen AZ-uit en Getafe-uit, maar hij lijkt daar uitstekend van te hebben geleerd. Samen met Daley Blind vormt hij momenteel een solide achterhoede die wel ‘tegen een stootje kan’. Mocht Blind vanwege zijn gezondheid voor een periode zijn uitgeschakeld, dan is het bovendien een optie om Lissandro Martínez naast Schuurs te positioneren. Wat dat betreft heeft Ten Hag over de breedte van zijn selectie niets te klagen.

Talentvol middenveld

Dan het middenveld van de ploeg van Ten Hag. Daar heeft de oefenmeester namelijk wat meer te kiezen, vooral op het gebied van jeugdspelers. Ryan Gravenberch en Edson Álvarez lijken daar de voorkeur te hebben, maar ook Mohammed Kudus, Martínez, Jürgen Ekkelenkamp, Carel Eiting en Kenneth Taylor kloppen nadrukkelijk bij Ten Hag aan de deur voor een basisplaats. Het moet dan ook knap ingewikkeld zijn voor de hoofdcoach om zijn ideale middenveld neer te zetten.

Taylor liet tijdens het duel tegen Hertha BSC samen met Álvarez zien een uitstekend duo te zijn. Zo ging het niveau van de Mexicaan eveneens omhoog, zag ook Henk Spaan. Hij schreef in Het Parool: “Opeens was er balans, die geheimzinnige eigenschap die een middenveld kan definiëren. Voor rust werd er weer volop geklaagd over Álvarez, alsof Michael Lewis Moneyball helemaal voor niks had geschreven. Een sportman is niet per definitie goed als hij eruitziet als een atleet. Álvarez’ lichaamsbouw en verre van soepele loop werken esthetisch niet in zijn voordeel, maar dankzij het centrale middenveld Taylor-Álvarez ging Ajax bijna draaien als voorheen.” Nieuwe keuzestress voor Ten Hag dus, die nog slechts twee weken de tijd heeft om zijn ideale formatie te formeren.

Creatieve Antony

Antony lijkt zijn trainer nu al te hebben overtuigd van een basisplaats. Het 20-jarige talent uit Brazilië rendeert al vanaf de eerste wedstrijd en laat zien over de juiste instelling te beschikken. Wie plotsklap wegdroomt in de dribbel-, kap- en draaibewegingen van Antony is zelfs voor even vergeten dat de onmisbare Hakim Ziyech alweer een paar maanden naar Chelsea is verdwenen. Antony laat het voetbalhart van de Ajax-supporters de komende jaren hoe dan ook sneller kloppen. Al heeft hij eveneens voldoende verbeterpunten om aan te werken.

In een eerder interview met De Telegraaf liet Antony al weten groot fan te zijn van een van zijn teamgenoten: Dusan Tadic. “Hij lijkt me een geweldige voetballer om mee samen te spelen. Vanwege zijn technische kwaliteiten, maar ook om hoe hij het spel ziet. Hij is een speler van een ongelooflijke klasse.” Als de Serviër het dit seizoen voor elkaar krijgt om Antony zijn instelling en werklust mee te geven, dan is de voetballer aan het einde van het seizoen ongetwijfeld nog een veel betere speler dan hij nu al is.

Verrassende Labyad

Tot slot een voetballer waarvan weinig Ajacieden nog wat hadden verwacht, of die ze misschien al wel waren vergeten: Zakaria Labyad. Sinds zijn komst in de zomer van 2018 sneeuwde de Marokkaanse voetballer onder in het extreme talent dat zich aandiende en wat al als vaste waarde fungeerde. Tadic, Ziyech, David Neres, Klaas Jan Huntelaar, Quincy Promes, Lassina Traoré: allemaal hadden ze een streepje voor op Labyad. Maar in de voorbereiding op het seizoen 2020-2021 laat Labyad zich meer dan ooit zien.

De aanvallende middenvelder annex voorhoedespeler viel tijdens de oefenwedstrijden voor het eerst op in het thuisduel tegen FC Utrecht. In een voor coronabegrippen goedgevulde Johan Cruijff Arena scoorde hij tegen zijn oude club een hattrick in de eerste helft, waarna hij na de rust, evenals zijn teamgenoten, niet meer hoefde aan te treden. Ook deze week was hij tegen Hertha BSC beslissend, deze keer met het enige doelpunt van het duel. Opvallend genoeg scoorde Labyad van deze vier doelpunten maar liefst drie keer uit een vrije trap op de rand van het zestienmetergebied. Daarmee beschikt Ten Hag over een kwaliteit in zijn selectie die dit seizoen nog eens van pas kan komen.