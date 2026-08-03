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Conference League-loting bekend: Ajax kent mogelijke opponenten

Sara
bron: UEFA
De opstelling van Ajax tegen Vojvodina
De opstelling van Ajax tegen Vojvodina Foto: © Pro Shots

Ajax zal het opnemen tegen FC Noah of FC Sion in de play-offs van de Conference League. Daarvoor zal het eerst moeten afrekenen met het Ierse Shelbourne FC. Mocht dat lukken, wacht er nog één horde op weg naar de competitiefase.

Mocht Ajax winnen van Shelbourne FC, dan zal het spelen tegen Noah of Sion. Dat is maandagmiddag gebleken uit de loting. Eerst zullen de Amsterdammers de uitwedstrijd spelen op 20 augustus. De return volgt op 27 augustus in eigen huis.

Donderdag wordt de heenwedstrijd tegen Shelbourne FC gespeeld.

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