'Confrontatie Ajax- en Feyenoord-fans bij snelweg, auto uitgebrand'

Langs een snelweg zou zondagmiddag een confrontatie hebben plaatsgevonden tussen supporters van Ajax en Feyenoord. Daarbij zou volgens berichten op sociale media een voertuig van een Feyenoord-supporter in brand zijn gevlogen.

Beelden van het incident verschenen zondag via het X-account Casual Ultra Official. Op de video zijn donkere rookwolken zichtbaar bij een tankstation, waar aanhangers van beide clubs elkaar zouden hebben getroffen. Volgens berichten op sociale media zouden supporters van Ajax de confrontatie hebben gezocht met de Rotterdamse fans.

Ook het account Voetbal Ultras meldt over het incident en schrijft dat het zou zijn gebeurd bij een omwisselpunt langs de A28. Supporters van Ajax en Feyenoord reisden zondag met eigen vervoer af naar de wedstrijden van hun clubs.