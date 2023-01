Geschreven door Jessica Westdijk 27 dec 2022 om 14:12

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het definitief: Daley Blind verlaat Ajax. De verdediger en Ajax hebben het contract ontbonden.

Blind keerde in de zomer van 2018 terug bij Ajax, na een aantal jaren in Engeland. Sinds zijn terugkeer werd Ajax elk jaar kampioen. In totaal kwam hij tot 7 titels met Ajax en kwam hij tot 333 duels in het Ajax-shirt. Dit seizoen kwam de verdediger minder in actie. Hij raakte zijn basisplaats kwijt aan Owen Wijndal en zou niet goed met trainer Alfred Schreuder door een deur kunnen. Het gerucht ging dat Royal Antwerp FC, waar Marc Overmars technisch directeur is, de verdediger wilde overnemen. Dat is dus nog niet officieel, maar wordt door het ontbinden van zijn contract bij Ajax wel makkelijker.

Op de website van Ajax vertelt algemeen directeur Edwin van der Sar: “We zijn de afgelopen dagen met Daley tot overeenstemming gekomen om het nog lopende contract te beëindigen. Ik hoop dat hij bij een andere club nog een mooi vervolg gaat geven aan de laatste fase van zijn succesvolle voetballoopbaan. Er is met Daley afgesproken dat we samen gaan bepalen bij welke wedstrijd hij in de ArenA op een mooie manier afscheid kan nemen van de supporters.”