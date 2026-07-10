Contract ontbonden: Ajax en middenvelder officieel uit elkaar
Branco van den Boomen vertrekt per direct bij Ajax. De Amsterdammers hebben vrijdag bekendgemaakt dat beide partijen een akkoord hebben bereikt over de ontbinding van het nog doorlopende contract van de middenvelder.
Via de officiële kanalen laat Ajax weten: 'Ajax en Branco van den Boomen hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. Het contract van de middenvelder liep bij Ajax nog tot en met 30 juni 2027.'
Van den Boomen keerde in de zomer van 2023 terug naar de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. De middenvelder begon zijn profloopbaan bij Jong Ajax, maar speelde daarna ook voor FC Eindhoven, sc Heerenveen, Willem II en De Graafschap, voordat hij terugkeerde naar Amsterdam.
Met het beëindigen van zijn contract komt er een einde aan zijn tweede periode bij Ajax. De 29-jarige middenvelder is transfervrij en kan daardoor op zoek naar een nieuwe uitdaging.
Danny Blind legt terugkeer bij Ajax uit: "Hij vond het genoeg zo"
Henrique onthult: "Daar heeft de coach ook met me over gesproken"
Onrust in Amsterdam na uitschakeling van Marokko op WK voetbal
Berghuis met schrikbarende tackle: "Band afnemen en wisselen"
Dolberg mag vertrekken bij Ajax: "Is een paniekaankoop geweest"
Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"
Perez waarschuwt Ajacied: "Eerste drie maanden worden een hel"
Driessen bekritiseert Ajax-transfer: "PSV is daar wel in geslaagd"
Blind ontkracht 'probleem' bij Ajax: "Dat wordt te groot gemaakt"
'Francesco Farioli richt zijn pijlen op WK-ganger uit Eredivisie'
Míchel stellig: "Mogen niet weer 28 punten achter PSV eindigen"
Bouwman over Míchel: "Dat is misschien iets te hard gezegd"
'Eredivisie-clubs laten oog vallen op toptalent van Arsenal'
VIDEO: Baas haalt Berghuis neer; aanvaller reageert geïrriteerd
Klaassen beschermt Míchel: "Die praatjes kunnen de prullenbak in"
Bouwman blij met Spaanse invloed bij Ajax: "Totaal andere mentaliteit"
'Topdoelwit ziet Ajax als tweede optie: voorkeur ligt bij oude club'
Ajax boekt eerste winst onder Míchel na late treffer tegen AEK
Contract ontbonden: Ajax en middenvelder officieel uit elkaar
'Vertraagde' Ajax-transfer nadert einde: "Al dagen kogeltje rond"
Koeman Jr. boos op Van der Vaart: "Wat mij altijd verbaast..."
Blind verdedigt Míchel: "Door media groter gemaakt dan het is"
'Dolberg in wachtkamer; Ajax moet mogelijk lang op miljoenen wachten'
'Ajax zet streep door Álvarez; speler vertrekt naar Bundesliga'
Noa Vahle heeft duidelijke mening over transfer Steur: "Hou op!"
'Ajax grijpt mis': Jonge verdediger tekent contract in België
Ajax legt aanvaller (18) vast: "Harry Kane lijkt wel op mij"
'Romelu Lukaku in beeld bij Ajax': "Nog maar één groot obstakel"
'Koeman klaar met voetballerij': "Was denk ik z'n laatste functie"
Van der Vaart vol verbazing over Ten Hag: "Hoe treurig kan het zijn?"