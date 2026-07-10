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Contract ontbonden: Ajax en middenvelder officieel uit elkaar

Thomas
bron: Ajax
Branco van den Boomen bij Ajax in 2025
Branco van den Boomen bij Ajax in 2025 Foto: © BSR Agency

Branco van den Boomen vertrekt per direct bij Ajax. De Amsterdammers hebben vrijdag bekendgemaakt dat beide partijen een akkoord hebben bereikt over de ontbinding van het nog doorlopende contract van de middenvelder.

Via de officiële kanalen laat Ajax weten: 'Ajax en Branco van den Boomen hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. Het contract van de middenvelder liep bij Ajax nog tot en met 30 juni 2027.'

Van den Boomen keerde in de zomer van 2023 terug naar de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. De middenvelder begon zijn profloopbaan bij Jong Ajax, maar speelde daarna ook voor FC Eindhoven, sc Heerenveen, Willem II en De Graafschap, voordat hij terugkeerde naar Amsterdam.

Met het beëindigen van zijn contract komt er een einde aan zijn tweede periode bij Ajax. De 29-jarige middenvelder is transfervrij en kan daardoor op zoek naar een nieuwe uitdaging.

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