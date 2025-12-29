'Contractdetails Hartman uitgelekt': "Het liefst willen ze..."

Ajax onderzoekt de mogelijkheid om Quilindschy Hartman in de komende periode naar Amsterdam te halen. De voorkeur van de club gaat uit naar een huurconstructie met een optie tot koop, zo meldt Christian Willaert van ESPN . De linksback van Burnley zou niet direct afwijzend hebben gereageerd op een overstap naar Ajax.

Hartman doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en groeide in Rotterdam uit tot een publiekslieveling. Afgelopen zomer maakte hij de overstap naar de Premier League, waar hij een contract tekende bij Burnley. Zijn start was veelbelovend, met al snel vier assists achter zijn naam. In de laatste weken is zijn rol echter kleiner geworden. In drie van de laatste vier competitiewedstrijden kwam hij geen minuut in actie. Burnley bevindt zich bovendien in de gevarenzone en staat negentiende, met degradatie in het vooruitzicht.

Bij Ajax wordt Hartman gezien als een mogelijke versterking voor de linksbackpositie. Owen Wijndal kreeg de afgelopen maanden veel speeltijd, terwijl Lucas Rosa en Youri Baas als alternatieven gelden. Toch willen de Amsterdammers de selectie graag aanvullen met een echte specialist op die plek. "Het liefst willen ze huren met een optie tot koop", aldus Willaert in een video-item van ESPN. "Direct kopen is moeilijk, omdat de technisch directeur er formeel gezien nog niet is." Jordi Cruijff treedt pas in februari officieel in dienst bij Ajax.

Ook Hartman zelf zou openstaan voor een overgang naar Ajax, mede met het oog op zijn interlandambities. "Hij denkt aan het WK natuurlijk, anders zou je zeggen dat het wel heel snel is om de knuppel in het hoenderhok te gooien", stelt Willaert. De verdediger ligt bij Burnley nog vast tot medio 2029. De Engelse club betaalde afgelopen zomer tien miljoen euro voor hem. Of de opvallende transfer daadwerkelijk tot stand komt, zal in de komende weken duidelijk worden.