Geschreven door Jessica Westdijk 02 jun 2020 om 11:06

Ajax was druk in gesprek met een aantal van de grootste talenten uit de jeugdopleiding over contractverlenging. Het wilde onder andere de contracten van Brian Brobbey, Sontje Hansen, Kenneth Taylor en de broers Jurriën en Quinten Timber verlengen. Al die contracten lopen medio 2021 af. Ook het contract van Naci Ünüvar wil Ajax alvast verlengen, hoewel dat een jaar langer doorloopt.

Maar de onderhandelingen met de talenten verlopen nog niet zoals Ajax had gehoopt, zo meldt Voetbal International. De meeste talenten verdienen nu rond de 80.000 euro per jaar en dat zou in het nieuwe contract voor de meesten zo’n 200.000 euro per jaar worden. Maar het gaat de talenten niet alleen om geld, maar vooral ook om uitzicht: zij willen iedere dag meetrainen met Ajax 1. En dat is lastig, want achter de basiself heeft Ajax een hele rits aan wissels zitten, zoals Edson Álvarez, Sven Botman, Carel Eiting, Jürgen Ekkelenkamp, Zakaria Labyad, Lisandro Magallán, Razvan Marin, Kik Pierie en Perr Schuurs.

Hoewel het niet alleen om geld draait, komt daar wel bij dat voor de meeste talenten veel interesse is vanuit Europese topclubs. Die clubs doen aanbiedingen die het aanbod van Ajax twee tot soms zelfs vier keer overstijgen. Over enkele weken hoopt Marc Overmars verder te praten met de talenten en er alsnog uit te komen.